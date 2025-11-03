Une nouvelle alliance prometteuse Beauvais Truchon avocats accueille l'équipe d'Allia avocat.es et renforce son expertise en droit du travail

QUÉBEC, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Beauvais Truchon est fière d'annoncer qu'Allia avocats, une firme reconnue pour son expertise en droit du travail, joint son équipe de professionnels dans la région de Québec.

Les cinq avocates d'Allia qui se joignent à Beauvais Truchon. (Groupe CNW/Beauvais Truchon)

Cette union marque une étape stratégique pour Beauvais Truchon, qui poursuit sa croissance et renforce sa capacité à offrir une gamme de services juridiques toujours plus complète à sa clientèle. En accueillant l'équipe d'Allia, Beauvais Truchon élargit son équipe de professionnels aguerris et solidifie son positionnement dans le domaine du droit du travail, un pilier essentiel pour les entreprises en constante évolution.

« Nous partageons avec Allia des valeurs fondamentales : rigueur, proximité avec le client, et passion pour le droit. Cette union est donc naturelle et nous sommes impatients de combiner nos forces au bénéfice de nos clients », déclare Me Reynald Poulin, associé directeur chez Beauvais Truchon.

Cette alliance, qui repose sur une approche humaine et des valeurs communes, permettra d'offrir aux entreprises des solutions juridiques toujours plus innovantes, adaptées aux défis actuels du marché.

Pour les clients d'Allia : ils bénéficieront dorénavant de toutes les ressources d'un cabinet multidisciplinaire à échelle humaine, tout en conservant le service personnalisé qui fait sa force.

Pour les clients de Beauvais Truchon : ils profiteront d'une expertise accrue et renforcée en droit du travail.

À propos de Beauvais Truchon

Beauvais Truchon est le cabinet d'avocats qui incarne l'équilibre parfait entre expertise juridique et approche humaine.

Spécialisée en droit du travail, litige civil et droit des affaires, Beauvais Truchon se distingue par des solutions sur mesure, pensées pour répondre aux réalités uniques de chaque client.

Toujours guidés par l'écoute et portés par l'expertise, les alliés juridiques de Beauvais Truchon défendent les intérêts de ses clients avec fermeté et conviction. Chaque intervention reflète un engagement indéfectible envers les droits, la croissance et la tranquillité d'esprit de ses clients.

