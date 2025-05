Beauvais Truchon dévoile sa nouvelle identité de marque alliant excellence juridique et approche humaine

QUÉBEC, le 20 mai 2025 /CNW/ - Le cabinet d'avocats et de notaires Beauvais Truchon annonce une évolution de son identité de marque, signifiant ainsi un nouveau chapitre de son histoire, débutée il y a près de 70 ans. Cette transformation, qui comprend un repositionnement stratégique, une refonte de l'identité visuelle et le lancement d'un nouveau site web témoigne de la volonté du cabinet de demeurer à l'avant-garde des besoins de ses clients et de son industrie.

Nouvelle signature de marque, Beauvais Truchon (Groupe CNW/Beauvais Truchon)

Depuis sa fondation, Beauvais Truchon s'est bâti une solide réputation en offrant des solutions juridiques sur mesure en droit du travail, litige civil et droit des affaires, tout en alliant rigueur et approche humaine. Fort de cet héritage, le cabinet a entrepris une démarche de planification stratégique afin de redéfinir son positionnement et de mieux refléter son identité unique.

« Nous sommes entrés dans une nouvelle étape de notre développement et il était essentiel que notre image reflète cette dynamique », explique Reynald Poulin, associé directeur. « Cette évolution est bien plus qu'un simple changement esthétique ; elle témoigne de notre engagement à offrir à nos clients un accompagnement juridique à la fois rigoureux et profondément humain. »

Le nouveau positionnement de Beauvais Truchon se révèle par la signature Guidés par l'écoute. Portés par l'expertise. « Cette signature incarne l'essence même de Beauvais Truchon : une écoute attentive et une expertise solide, portées par des valeurs humaines et une compétence éprouvée », ajoute Reynald Poulin.

La nouvelle identité visuelle et le site web ont été conçus pour exprimer cette approche renouvelée, tout en mettant de l'avant l'accessibilité, l'empathie, la maîtrise et le dévouement qui caractérisent Beauvais Truchon.

« Notre évolution permet à Beauvais Truchon de se positionner en tant que cabinet résolument tourné vers l'avenir, prêt à relever les défis d'un monde en constante évolution tout en restant fidèle à ses racines », ajoute Elizabeth Tessier, directrice générale.

À propos de Beauvais Truchon

Beauvais Truchon est le cabinet d'avocats et de notaires qui incarne l'équilibre parfait entre expertise juridique et approche humaine.

Spécialisé en droit du travail, litige civil et droit des affaires, Beauvais Truchon se distingue par des solutions sur mesure, pensées pour répondre aux réalités uniques de chaque client.

Toujours guidés par l'écoute et portés par l'expertise, Beauvais Truchon défend les intérêts de ses clients avec fermeté et conviction. Chaque intervention reflète un engagement indéfectible envers les droits, la croissance et la tranquillité d'esprit de nos clients.

SOURCE Beauvais Truchon

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : Alexandra Mc Donald, Coordonnatrice marketing et soutien technique, T. 418 692-4180, [email protected]