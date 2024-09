Une note parfaite pour le CHU Sainte-Justine

MONTRÉAL, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Le CHU Sainte-Justine est fier d'annoncer qu'il a obtenu une note parfaite à la suite de sa plus récente évaluation par Agrément Canada, le plus important organisme accréditeur d'établissements de soins de santé au pays. Cela lui vaut une accréditation avec un taux de conformité global de 100 % à la séquence 1 du cycle 2 du programme Qmentum Québec.

« Ces résultats remarquables sont le reflet des efforts que l'ensemble des membres du personnel et des médecins déploient chaque jour afin d'offrir des soins et services de très grande qualité et sécuritaires aux patientes et patients. Cette note parfaite réaffirme non seulement la réputation d'excellence du CHU Sainte-Justine, mais également son engagement envers l'amélioration continue des soins et services offerts aux enfants, aux mères et aux familles du Québec », soutient avec fierté Isabelle Demers, présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine.

Résultats de l'évaluation

Au total, la visite d'Agrément Canada s'est attardée sur huit dimensions de la qualité relatives à la prestation de soins et services (chapitres). Pour chacun d'eux, le CHU Sainte-Justine a obtenu un taux de conformité de 100 %.

D'entrée de jeu dans son rapport, l'organisme accréditeur précise que « l'amélioration continue n'est pas seulement un objectif au CHU Sainte-Justine, mais un mode de vie ». Il salue le développement d'un modèle unique de gestion intégrée de l'amélioration continue propre à l'établissement, le MIQA, lequel a d'ailleurs reçu le Prix d'excellence en sécurité des patients 2024 du Collège canadien des leaders en santé ainsi qu'une mention d'honneur lors de la cérémonie des Prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux en 2023.

« Au CHU Sainte-Justine, la quête d'excellence guide chaque aspect de notre travail, transformant l'amélioration continue en une pratique intégrée et constante dans notre quotidien. Conjuguée à une culture de la sécurité et de la mesure bien ancrée, elle contribue à placer notre établissement à l'avant-garde des meilleures pratiques en matière de qualité et de sécurité des soins », mentionne Geneviève Parisien, présidente-directrice générale adjointe du CHU Sainte-Justine.

Domaines d'excellence

Plusieurs autres éléments concrets et méritants sont soulevés dans le rapport pour étayer le bilan impressionnant de l'établissement.

Agrément Canada souligne la forte collaboration au CHU Sainte-Justine, visible à tous les niveaux, et notamment l'implication des usagers et des familles. La coopération fructueuse entre les équipes soignantes, la recherche, le comité des usagers et le bureau du Partenariat Patients-Familles-Soignants permet de lever les obstacles à la fluidité et à l'accessibilité des soins, lesquels sont centrés sur les patientes, les patients et les familles.

Agrément Canada fait ressortir la gestion écoresponsable et les initiatives en matière de développement durable en mentionnant, entre autres, que le CHU Sainte-Justine est l'un des seuls établissements de santé au Canada à offrir un menu sur demande aux usagères et usagers et leur famille afin d'éviter le gaspillage alimentaire.

Agrément Canada relève finalement le caractère innovant de l'environnement physique de la pharmacie du CHU Sainte-Justine, la qualifiant de moderne et impressionnante, et souligne que le « souci de bien faire et de partager des connaissances est une autre des forces du département de pharmacie » et plus largement de toute l'organisation.

Le CHU Sainte-Justine entend poursuivre son engagement en matière de qualité et de sécurité des soins et services au cours des prochaines années au bénéfice des enfants, des adolescentes et adolescents, des mères et des familles du Québec.

