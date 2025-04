MONTRÉAL, le 30 avril 2025 /CNW/ - Le CHU Sainte-Justine et le CQDM sont fiers d'annoncer la création du Centre d'expertise sur les maladies rares médiées par le complément (ci-après nommé le Centre d'expertise), une initiative de recherche translationnelle visant à transformer la compréhension, le diagnostic et le traitement de ces maladies. Le projet annoncé aujourd'hui représente un premier investissement de 789 439 $ auquel ont également contribué Alexion Canada, la Fondation canadienne du rein (KFOC), la Fondation CHU Sainte-Justine, et incluant un octroi de 141 486 $ du CQDM, soutenu par le Gouvernement du Québec.



Les maladies médiées par le complément sont des maladies rares qui posent de nombreux enjeux de santé au Canada, avec un diagnostic souvent long et complexe, et des options thérapeutiques limitées. Il est essentiel de répondre à ces défis pour améliorer la qualité de vie des patients.



S'appuyant sur l'expertise reconnue internationalement du CHU Sainte-Justine en médecine de précision et en maladies rares du complément, et sur Alexion Canada, un leader dans le domaine des maladies rares, le Centre d'expertise laisse entrevoir d'ici quelques années :

le développement et la production de tests diagnostiques et de suivis plus performants pour les maladies médiées par le complément;

la création d'une bio banque intégrée et d'une base de données;

des outils permettant une gestion standardisée de la maladie (protocole et brochure), ainsi que des initiatives d'éducation et de sensibilisation pour mieux informer et soutenir les patients et leurs familles;

un accès centralisé et simplifié de demande de tests à la fine pointe des avancées technologiques grâce à un arrimage unique entre recherche et clinique;

un programme de recherche dédié visant à faire progresser la compréhension et les connaissances sur des maladies médiées par le complément, en vue de développer des approches diagnostiques et thérapeutiques de précision;

des activités de sensibilisation et de formation sur les maladies médiées par le complément, tant auprès des équipes de soins que des patientes et patients;

la participation à des partenariats internationaux, favorisant la collaboration et le partage des connaissances, notamment à travers des congrès et conférences scientifiques.

Premier en son genre au Canada, le Centre d'expertise pourrait ultimement permettre un accès privilégié aux outils créés et aux découvertes liées aux maladies médiées par le complément pour les différentes équipes de soins et les patientes et patients. Les tests diagnostiques, actuellement réalisés en grande majorité à l'extérieur du pays, pourraient être traités au Québec, réduisant les coûts importants pour le système de santé et améliorant la standardisation des approches de soins. Le développement d'outils de diagnostic et de suivi, plus précis et non invasifs, pourrait améliorer significativement la qualité de vie des patientes, patients et leur famille.

Ce projet est parfaitement aligné avec le Plan d'action québécois sur les maladies rares 2023-2027 du ministère de la Santé et des Services sociaux, qui vise à améliorer la reconnaissance et la prise en charge des personnes atteintes de ces pathologies.

Selon l'instigatrice du projet, la Dre Alexandra Cambier, médecin chercheuse et responsable du laboratoire de recherche translationnelle au Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine, ainsi que ses partenaires, la Dre Anne-Laure Lapeyraque, experte en maladies rares et en médecine de précision, et Arnaud Bonnefoy, spécialiste en hémostase et complément et responsable du développement scientifique du laboratoire clinique d'hémostase, « cette approche promet de renforcer les capacités de recherche et de traitement des maladies rares, pavant la voie à de nouvelles découvertes et innovations ». Grâce à leurs expertises combinées et à leur participation active à des tables d'experts internationaux, le Centre d'expertise bénéficiera d'une équipe multidisciplinaire de professionnels de la santé, ancrée à la fois dans la recherche et la clinique. Cette infrastructure soutiendra la prise en charge des patientes et patients atteints de maladies rares, tout en contribuant à l'éducation et à la sensibilisation dans ce domaine. De plus, elle permettra une meilleure compréhension, commande et consultation des analyses de laboratoire au sein du système de santé grâce à un interfaçage étroit avec les laboratoires publics (Optilab) du CHU Sainte-Justine.

Que sont les maladies médiées par le complément? Les maladies médiées par le complément sont des troubles où le système immunitaire, en particulier les protéines du complément, attaque par erreur les cellules saines du corps. Normalement, ces protéines aident à détruire les bactéries et les virus, mais lorsqu'elles deviennent trop actives ou dysfonctionnelles, elles peuvent causer des maladies. Ces dernières peuvent à leur tour entraîner des inflammations et des dommages aux organes, nécessitant des traitements pour réguler l'activité du complément et protéger les cellules saines.

« Nous sommes fiers d'être un partenaire fondateur et de jouer un rôle fédérateur et structurant dans cette démarche collaborative visant à résoudre les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de maladies rares au Canada. En profitant de l'expertise tant en soins cliniques qu'en recherche, ce partenariat stratégique permettra d'investiguer de nouvelles indications dans la famille des maladies du complément et de développer des modalités thérapeutiques personnalisées. » - Dr Jacques Michaud, directeur du Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine.



« Notre gouvernement est fier de soutenir la recherche et l'innovation pour faire du Québec un leader en médecine personnalisée. Ce nouveau centre d'expertise permettra d'accélérer l'accès à des diagnostics précis réalisés au Québec et d'améliorer significativement la qualité de vie des patients aux prises avec des maladies rares médiées par le complément. » - Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« En apportant un soutien à ce projet majeur, notre gouvernement reconnaît les besoins spécifiques des personnes atteintes de maladies rares et de leur famille et la nécessité d'y répondre de la meilleure manière possible, par un accès aux diagnostics, aux soins de santé et aux traitements de pointe. Le Québec s'impose comme chef de file en termes de soins des maladies rares, notamment grâce à la Politique québécoise pour les maladies rares et la Stratégie québécoise des sciences de la vie, qui sont uniques au Québec. Nous nous engageons ainsi à changer les choses de manière durable en appuyant le milieu de la recherche dans ce domaine, afin d'offrir des traitements novateurs aux patients, et de favoriser pour eux des gains notables de qualité de vie. » - Christian Dubé, ministre de la Santé

« Pour de nombreuses maladies médiées par le complément, des tests de laboratoire uniques et complexes sont envoyés à l'extérieur du Canada, ce qui entraîne des délais d'attente encore plus longs pour que les patients reçoivent un diagnostic précis et un traitement approprié. Le Centre d'expertise vise à réunir sous un même toit une expertise et des tests innovants liés au complément, afin d'accélérer le diagnostic et d'améliorer l'accès aux soins. Il entend également renforcer notre engagement collectif à bâtir un système de santé plus résilient et équitable, permettant ainsi aux Canadiens d'avoir accès aux innovations dont ils ont besoin. » - Karen Heim, vice-présidente et directrice générale d'Alexion Canada.



« Ce projet marque une avancée majeure en matière de diagnostic et de suivi des maladies médiées par le complément. En développant une expertise locale, nous réduirons notre dépendance aux laboratoires étrangers, ce qui permettra non seulement d'accélérer l'accès aux diagnostics pour les patients, mais aussi de générer des retombées économiques directes pour le Québec. Ce centre d'expertise contribuera éventuellement à renforcer notre autonomie, à stimuler l'innovation et à positionner le Québec comme un acteur fort dans ce domaine de pointe, créant ainsi de nouvelles opportunités pour l'écosystème de la santé et des sciences de la vie. » - Jesse Paterson, directeur principal développement des affaires au CQDM.



« C'est à la fois une grande fierté et un honneur pour la Fondation CHU Sainte-Justine de soutenir le déploiement d'un centre aussi novateur, qui met à profit des expertises et des infrastructures uniques au CHU Sainte-Justine et rassemble des partenaires autour d'une mission que nous appuyons pleinement. Il est primordial de voir grand pour l'avenir de tous les enfants atteints de maladie rare; le Centre d'expertise sur les maladies rares médiées par le complément est un remarquable pas de plus dans cette direction. » - Delphine Brodeur, PDG, Fondation CHU Sainte-Justine

« Nous sommes fiers de nous associer à cet effort innovant et collaboratif visant à améliorer les soins et la recherche sur les maladies médiées par le complément au Canada. Ces maladies peuvent causer des dommages graves aux reins, ce qui rend crucial le diagnostic et le traitement rapide et précis de ces maladies. Nous sommes ravis de soutenir le Centre d'expertise et ses objectifs projetés pour améliorer le diagnostic, le traitement et les soins des patients atteints de maladies rares médiées par le complément qui affectent la fonction rénale. » - Elizabeth Myles, directrice générale nationale, Fondation canadienne du rein

