Une modernisation nécessaire des lois en matière de santé et sécurité au travail

MONTRÉAL, le 11 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Les enjeux en matière de santé et sécurité au travail n'auront jamais été autant d'actualité que dans les derniers mois et le seront encore à l'avenir. La pandémie et l'accélération de la transformation du monde du travail qui en découle ont mis en lumière la désuétude et les limites de la Loi sur la santé et sécurité au travail (LSST) adoptée en 1979, ainsi que la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LAMPT).

C'est ainsi que l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés encourage le gouvernement du Québec à actualiser ces lois afin qu'elles reflètent davantage la réalité du monde du travail d'aujourd'hui et qu'elles puissent mieux s'adapter à son évolution. D'ailleurs, selon un sondage effectué par l'Ordre auprès de ses membres, une forte majorité des professionnels en ressources humaines (80 %) jugent qu'il serait très pertinent de les réformer.

En matière de santé et sécurité au travail, la prévention demeure l'avenue à privilégier. Comme elles l'ont fait durant la pandémie, les organisations doivent poursuivre ardemment leurs efforts pour assurer la sécurité de leurs travailleurs et de leur clientèle. En même temps, il est primordial de considérer avec bienveillance la santé psychologique des travailleurs afin de trouver un équilibre entre la productivité des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre dans ce contexte anxiogène et persistant.

« À notre avis, une modernisation de la LSST et la LAMPT doit prendre en compte les nouveaux environnements de travail et les nouvelles pratiques, tout en permettant aux entreprises de demeurer agiles et concurrentielles. Il faudra s'assurer qu'elles demeurent pertinentes, et ce, en dépit des changements rapides des milieux de travail. Il faudra notamment réfléchir aux groupes qui devraient être visés par ces lois, aux défis que représente la santé psychologique ainsi qu'aux nouvelles réalités, par exemple le télétravail qui devrait perdurer » conclut Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

