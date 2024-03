Une mince enveloppe accordée pour la petite enfance - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) réagit à l'annonce du plus récent budget déposé par le gouvernement du Québec

QUÉBEC, le 12 mars 2024 /CNW/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (www.cqsepe.ca), accueille de façon mitigée le budget provincial 2024-2025, déposé en fin d'après-midi.

Bien que des investissements financiers aient été annoncés dans les derniers mois pour les services éducatifs à la petite enfance, le gouvernement caquiste s'est fait discret pour les sommes annoncées à ce réseau lors de la présentation de son budget.

« Nous sommes un peu déçus du discours du ministre des Finances. Alors qu'on sait qu'agir tôt pour les enfants favorise leur développement, voilà que le gouvernement choisit d'intervenir tardivement auprès d'eux. On sait aussi que chaque dollar investi apportera des avantages sociétaux importants. Les sommes consenties à la petite enfance dans le budget 2024-2025 sont moindres que celles prévues dans les budgets antérieurs. Est-ce que le gouvernement emprunte présentement un chemin diamétralement opposé à celui qu'il devrait privilégier pour nos tout-petits? », questionne Francine Lessard, directrice générale.

Dans le réseau des services éducatifs à la petite enfance, les défis sont nombreux présentement. La main d'œuvre se fait rare. La pression est forte. Les ressources sont manquantes. La détection précoce, l'intégration des enfants présentant des besoins et défis particuliers, l'accueil des familles vivant dans des contextes des vulnérabilité sont tous des éléments qui requièrent des investissements supplémentaires.

Les parents réclament des places subventionnées. Des investissements audacieux et importants étaient à faire pour réussir à compléter le réseau des services éducatifs afin de permettre à chaque enfant de bénéficier d'une place de qualité dans sa petite enfance.

« Il faut absolument trouver des avenues et concentrer nos efforts pour développer des nouvelles places subventionnées, dans les meilleurs délais, pour les familles du Québec. Le gouvernement doit cependant donner aux organisations des moyens financiers plus réalistes pour y arriver. On pouvait définitivement faire mieux que ce qui a été annoncé dans le budget présenté; la hausse des coûts est partout, les enjeux sont grands », ajoute madame Chantal Pelletier, présidente du conseil d'administration.

Le gouvernement du Québec doit de plus continuer de parfaire sa proactivité afin d'assurer l'attraction et la rétention du personnel dans le réseau. Le personnel est essoufflé. Certains autres ministères se sont vu octroyer des sommes importantes pour l'accueil et l'intégration de la main d'œuvre étrangère, dont le ministère de l'Intégration, de la Francisation et de l'Intégration, ce qui représente une belle nouvelle pour le réseau des services éducatifs. Ce n'est cependant pas suffisant pour pallier la pénurie de main d'œuvre qui sévit actuellement.

L'investissement pour les enfants devrait figurer parmi les priorités du gouvernement; s'impliquer d'une manière soutenue et avec conviction pour le réseau des services éducatifs aussi! Il n'est pas trop tard, le gouvernement du Québec doit le faire. Il reste à savoir quand et comment.

« Malgré des annonces discrètes pour le réseau des services éducatifs à la petite enfance, c'est tout de même avec optimisme et enthousiasme que le CQSEPE continuera de développer des pratiques innovantes pour poursuivre l'élargissement et la bonification du réseau », conclue madame Lessard.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

