Le cap des 300 projets-pilote de responsables d'un service de garde éducatif (RSGE) en communauté et en entreprise a été franchi!

QUÉBEC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est fier de vous informer que le trois-cent-sixième projets-pilote de service de garde en communauté et en entreprise a été autorisé par le ministère de la Famille plus tôt au mois d'août.

Ce projet-pilote connait un immense succès pour le plus grand plaisir des familles en recherche d'une place dans le réseau, ce qui est présentement un enjeu majeur et prioritaire. Cette avancée témoigne de l'engagement du CQSEPE à participer au développement optimal des services de garde éducatifs au Québec et à répondre aux enjeux actuels du secteur. Soumis par le CQSEPE auprès du ministre de la Famille en 2020-2021, ce projet a été accueilli favorablement. À ce jour, ce sont 306 nouveaux projets-pilotes qui ont été autorisés par le ministère de la Famille. De ce nombre, ce sont 176 services de garde en communauté et en entreprise qui sont présentement en opération. Depuis le début du projet-pilote, ce sont 2304 nouvelles places qui ont été créées.

« C'est une grande fierté pour le CQSEPE d'être un moteur de développement essentiel pour les familles du Québec. » souligne Mme Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE.

L'accompagnement offert par le CQSEPE varie en fonction des besoins des différents projets-pilote. Ce type de garde permet d'impliquer plusieurs partenaires, ce qui suggère une collaboration interdisciplinaire et un partage riche des ressources, notamment avec les villes, les centres de services scolaires et des résidences pour personnes âgées. L'adaptabilité de ces milieux de garde aux spécificités communautaires ou en entreprise est un atout majeur qui favorise le développement de places rapide et de qualité.

Le CQSEPE continuera d'être à l'écoute des expériences tout au long de ce projet-pilote pour ajuster ses actions et maximiser les bénéfices pour les enfants et les familles. Chaque mois, le CQSEPE propose aux bureaux coordonnateurs une rencontre du comité En action où divers sujets d'actualité et d'enjeux rencontrés sont discutés.

Les bureaux coordonnateurs ont joué un rôle essentiel dans le soutien et l'accompagnement de ces nouvelles initiatives. Leur expertise et leur dévouement ont permis de transformer cette vision en réalité, apportant des solutions novatrices et adaptées aux besoins des familles et des enfants à travers la province.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les centres de la petite enfance (CPE) et les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC) ainsi que de promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

