UNE MEILLEURE ÉDUCATION EN ALIMENTATION ET EN FINANCES EST NÉCESSAIRE POUR RÉDUIRE LES PROBLÈMES DE SANTÉ DES JEUNES

Co-operators s'associe à la banque alimentaire de Regina pour offrir aux jeunes un programme éducatif sur la nutrition et les finances.

REGINA, SK, le 12 nov. 2024 /CNW/ - La banque alimentaire de Regina, en partenariat avec Co-operators, met sur pied un programme éducatif sur la nutrition et les finances destiné aux jeunes de 12 à 18 ans. La banque alimentaire de Regina, une ressource essentielle qui aide plus de 500 familles par mois à lutter contre l'insécurité alimentaire, enseignera aux élèves l'importance d'une bonne nutrition. Dans le cadre de ce programme, Co-operators dirigera la création conjointe d'un volet de planification financière afin d'aider les jeunes à acquérir une littératie financière de base.

« Nous savons qu'il est difficile d'apprendre lorsqu'on a le ventre vide et que les jeunes peuvent atteindre leur potentiel lorsque nous leur donnons un coup de pouce », a déclaré David Froh, vice-président de la banque alimentaire de Regina. « Un projet qui vise à faire tomber les barrières et les préjugés tout en enseignant à nos jeunes des compétences essentielles pour la vie peut avoir un effet transformateur. Nous pouvons vraiment changer la vie d'une jeune personne en combinant l'accès à une alimentation saine avec des connaissances sur la nutrition et les finances. Nous sommes extrêmement reconnaissants de notre partenariat avec Co-operators et fiers de travailler avec ses équipes à Regina pour avoir un effet durable sur notre collectivité. »

Le programme d'éducation alimentaire et de littératie financière offre aux élèves la possibilité de visiter la banque alimentaire de Regina, où ils et elles apprendront à préparer un repas en respectant un budget, à faire leurs courses et à comprendre comment l'alimentation, la nutrition et la planification financière sont interreliées. Ce programme vise à donner aux jeunes des compétences essentielles tout en les sensibilisant aux enjeux locaux de sécurité alimentaire.

Selon Banques alimentaires Canada, le recours aux banques alimentaires a augmenté de 90 % au cours des cinq dernières années et les jeunes de 18 ans et moins représentent une grande partie de cette statistique. En effet, ils et elles comptent pour 33 % de la clientèle1, mais ne forment que 20 % de la population générale2. La faim a des effets très préoccupants sur la santé et la prospérité des jeunes, car elle entraîne des taux plus élevés de dépression et d'anxiété, ainsi qu'une baisse du taux de diplomation.

« Pouvoir offrir notre soutien à cette collectivité dont nous faisons partie, autant en fournissant du financement qu'en participant à la création du programme de littératie financière, nous inspire grandement. », souligne Paul Gobeil, vice-président à la gestion de patrimoine chez Co‑operators. « Je suis très reconnaissant à nos partenaires de la banque alimentaire pour les efforts qu'ils et elles ont déployés afin de réaliser ce projet important. En tant que membres d'une organisation engagée, nous pensons qu'il est important d'inspirer des changements positifs pour les jeunes. En leur donnant les moyens de surmonter les difficultés liées à l'insécurité alimentaire et à l'instabilité financière, nous pourrons atténuer les facteurs de stress liés à la santé mentale qui y sont associés. »

Co-operators, une coopérative d'assurance et de services financiers qui compte des bureaux et des représentantes et représentants d'un bout à l'autre du pays, a également un bureau à Regina, en Saskatchewan, où travaillent plus de 600 personnes. Sa participation à l'élaboration d'un programme de littératie financière avec la banque alimentaire est motivée par sa volonté à renforcer la résilience des collectivités en aidant la population à atteindre la sécurité financière.

À propos de la banque alimentaire de Regina

La banque alimentaire de Regina est un organisme communautaire de bienfaisance qui lutte contre l'insécurité alimentaire en distribuant des aliments nutritifs et en proposant des programmes d'éducation et de soutien. Depuis plus de 40 ans, elle s'efforce de restaurer la dignité, la santé et l'espoir de sa clientèle. Elle contribue à l'esprit communautaire en rassemblant les gens afin de faire de Regina une ville plus juste, plus bienveillante et plus dynamique. La banque alimentaire nourrit plus de 15 000 personnes par mois, ce qui en fait le plus grand organisme de sécurité alimentaire dans le sud de la Saskatchewan.

Veuillez transmettre toute demande de renseignements à :

David Froh, vice-président, Banque alimentaire de Regina, 306-550-4823, [email protected]

À propos de Co-operators

Co-operators est une coopérative canadienne de services financiers de premier plan qui offre des solutions d'assurance multibranches et de placement ainsi que des services et des conseils personnalisés afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à bâtir et à consolider leur sécurité financière. Avec des actifs sous administration de plus de 64 milliards de dollars, Co-operators est présente depuis 1945 pour offrir des conseils de confiance à la population canadienne. Elle est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. En tant qu'organisation carboneutre, Co-operators est déterminée à atteindre zéro émissions nettes dans ses activités et ses placements d'ici 2040 et 2050 respectivement. Co‑operators se classe également parmi les 50 entreprises responsables au Canada, selon Corporate Knights. Pour en savoir plus, visitez le cooperators.ca.

Les médias qui désirent obtenir de plus amples renseignements ou des entrevues sont priés d'écrire à [email protected].

SOURCE Regina Food Bank