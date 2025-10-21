Une maman de la Rive-Sud défie les géants du Web avec Aidiway, l'appli 100% québécoise des services à domicile

MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Face à la domination des géants américains du Web dans la recherche et la réservation de services à domicile, l'entrepreneure Marielle Marra riposte avec Aidiway, une solution 100% québécoise. L'application, qui compte déjà près de 3 500 téléchargements et plus de 160 fournisseurs, lance aujourd'hui sa campagne de sociofinancement sur La Ruche avec un objectif de 20 000 $.

Plus qu'une levée de fonds, cette campagne vise avant tout à sensibiliser la communauté et à valoriser l'économie locale. Les contributeurs pourront d'ailleurs récupérer une partie ou la totalité de leur contribution sous forme de crédits ou de services à utiliser sur l'application, en plus de bénéficier d'avantages exclusifs.

Une histoire née d'un besoin bien québécois

En 2021, lors de son déménagement, Marielle Marra a vécu ce que vivent tant de familles d'ici : chercher un fournisseur fiable pour une tâche à la maison est souvent difficile, on finit par découvrir que l'entreprise ne dessert même pas notre quartier, ou qu'elle n'est tout simplement pas disponible quand on en a besoin. De ce casse-tête quotidien est née Aidiway, une application conçue pour simplifier la recherche de services à domicile, tout en gardant l'argent et les emplois dans nos communautés, dans notre économie locale.

« Trop de Québécois perdent du temps à trouver un bon professionnel ou se fient à des entreprises éloignées et peu fiables. Avec Aidiway, j'ai voulu offrir une solution simple, locale et rassurante pour faciliter la vie des gens au quotidien. », explique Marielle Marra, fondatrice d'Aidiway.

Comment fonctionne Aidiway ?

En quelques clics, les utilisateurs peuvent :

Lire des avis, consulter des profils vérifiés et comparer les offres;

Créer une demande de service personnalisée (avec photos, description et budget) si le service n'existe pas déjà, et recevoir des offres adaptées.

Réserver facilement tout en conservant l'historique des échanges et des fournisseurs utilisés.

Du côté des fournisseurs, l'application leur permet de :

Rejoindre de nouveaux clients localement;

Gérer leur horaire et leurs services simplement;

Développer leur réputation grâce aux évaluations et à la qualité de leur service.

Un impact économique concret

Au Québec, les PME représentent plus de 99 % du tissu entrepreneurial. Pourtant, elles consacrent en moyenne entre 30 000 $ et 64 000 $ par année à leur marketing numérique, dont près de 70 % va directement à Google et Facebook. ( BDC, 2019 ; Made in CA, 2023 , Plvan PME Québec ). Le paradoxe ? Ces investissements massifs dans des plateformes américaines profitent peu aux fournisseurs locaux, qui peinent à rejoindre leur propre clientèle de quartier.

Aidiway propose une alternative québécoise qui redonne de la visibilité aux services de proximité et fait rouler l'économie locale, sans nécessiter d'investissements lourds ni de compétences techniques avancées.

Déjà, l'application a suscité un fort engouement : lors de son lancement au Salon national de l'habitation, l'équipe a rencontré 1 500 personnes et 47 % d'entre elles ont téléchargé l'application sur place. Aujourd'hui, Aidiway compte près de 3 500 téléchargements et plus de 160 fournisseurs inscrits.

Le timing n'est pas un hasard. Aidiway arrive au moment où les Québécois sont les plus actifs au Canada en rénovations - 45% des propriétaires canadiens ayant rénové dans les trois dernières années selon l'enquête SCHL 2024 , avec le Québec en tête de ce mouvement. De plus, 69% des propriétaires prévoient rénover dans les cinq prochaines années, créant un marché de plusieurs milliards pour les services à domicile.

L'application répond parfaitement à ce marché en pleine expansion, tout en soutenant l'économie locale et en favorisant la proximité, ce qui réduit le temps passé dans le trafic et contribue à diminuer les émissions de CO₂.

La campagne La Ruche et la suite

Avec un objectif de 20 000 $, la campagne, soutenue par des entreprises régionales comme Legault-Dubois, la référence en inspection et expertise de bâtiments dans le Grand Montréal, permettra d'améliorer les fonctionnalités de l'application, notamment la gestion intelligente des calendriers et la messagerie intégrée. Elle contribuera aussi à soutenir l'expansion graduelle dans d'autres régions dès le printemps 2026, afin de simplifier l'expérience autant pour les familles que pour les fournisseurs partout au Québec.

En contribuant à la campagne, les participants soutiennent une innovation 100 % d'ici, tout en ayant la possibilité de récupérer une partie ou la totalité de leur contribution sous forme de crédits ou de services à utiliser dans l'application, en plus d'autres avantages exclusifs.

Aidiway n'est pas qu'une appli, c'est un vrai coup de pouce au quotidien. Née d'un besoin simple : rapprocher les familles et les fournisseurs, elle offre une solution locale, simple et efficace.

Pour contribuer : www.laruchequebec.com/aidiway

Télécharger l'application : www.aidiway.com/liens

SOURCE Aidiway

Relations avec les médias : Denise Nunes, Tél.: (514) 476-5995 / (514) 519-6837, Courriel: [email protected]