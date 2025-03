Solution en Services Aidiway lance l'appli Aidiway pour transformer l'accès aux services à domicile au Québec

MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - Solution en Services Aidiway annonce le lancement de l'appli Aidiway, qui transformera la façon dont les services à domicile sont trouvés et réservés au Québec. Grâce à une conception axée sur les besoins des utilisateurs, cette application simplifie la recherche et la réservation de services à domicile, tels que la plomberie, le jardinage, le tutorat et bien plus encore, tout en offrant aux fournisseurs une plateforme efficace pour développer et gérer leur activité.

Cette application connecte les utilisateurs à un large réseau de fournisseurs de services, simplifiant la réservation et la gestion des services à domicile grâce à une plateforme transparente et efficace. Son interface intuitive élimine les complications habituellement liées à l'organisation des services à domicile, permettant aux utilisateurs de contacter directement des professionnels et de réserver plus rapidement que jamais.

Bien plus qu'un simple outil de réservation, cette plateforme permet aux fournisseurs de services de valoriser leur expertise et d'organiser leurs horaires. L'application favorise un climat de confiance et de transparence, en garantissant l'authenticité des avis et en encourageant le partage des listes de fournisseurs préférés parmi les utilisateurs.

Afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs, l'appli Aidiway propose des réservations en temps réel, des prix transparents et des services personnalisés tels que la conversation en direct et les évaluations. Ces fonctionnalités sont conçues pour simplifier la gestion des besoins en matière de services à domicile, garantissant ainsi la satisfaction des clients et des fournisseurs de services.

«Solution en Services Aidiway est une entreprise québécoise dirigée par une équipe passionnée et engagée. Nous comprenons les défis uniques auxquels font face les propriétaires et nous nous engageons à leur simplifier la vie grâce à notre plateforme», explique Marielle Marra, fondatrice d'Aidiway.

À propos de l'appli Aidiway

Aidiway n'est pas seulement une application; c'est une initiative axée sur la communauté, fondée au Québec dans le but de simplifier la façon dont les propriétaires et les fournisseurs de services se connectent. L'application Aidiway est plus qu'un outil, c'est une solution qui apporte efficacité et satisfaction dans la gestion des services à domicile.

Pour en savoir plus ou pour télécharger l'application, rendez-vous sur www.aidiway.com.

Contact media:

Ada Mihacea

Conseillère principale en communication

(514) 476-5995

[email protected]

SOURCE Aidiway