TORONTO, le 21 nov. 2022 /CNW/ - Selon un récent sondage de la Banque Scotia sur la sensibilisation à la fraude, près de sept Canadiens sur dix (68 %) signalent avoir été la cible ou la victime de diverses escroqueries financières par courriel, téléphone, texto, carte de crédit ou média social. Comme la saison des fêtes approche, la Banque Scotia rappelle aux Canadiens l'importance de demeurer vigilants, et ce, toute l'année. Elle a d'ailleurs mis en ligne la nouvelle mouture de son Portail sur la cybersécurité et la fraude pour aider les Canadiens à reconnaître le cybercrime et à se protéger.

« La fraude peut toucher tout le monde; cela devrait donc être un sujet de conversation important dans la population, explique Tammy McKinnon, première vice-présidente, Gestion mondiale de la fraude, Banque Scotia. À titre de grande institution financière, nous jouons un rôle important pour éduquer les clients et les renseigner sur les menaces et les escroqueries actuellement utilisées pour qu'ils puissent se protéger et protéger leur famille contre la fraude. »

Selon le Centre antifraude du Canada (CAFC), les pertes attribuables à la fraude au Canada totalisent 362,7 millions de dollars à ce jour en 2022. Cette somme est probablement beaucoup plus élevée en réalité, puisque le CAFC estime que moins de 5 % des victimes rapportent leur cas. Le portail de la Banque Scotia est unique en son genre au Canada, puisqu'il présente des simulations de fraudes afin que les utilisateurs puissent examiner des courriels, des échanges par texto, des sites Web, ainsi que des messages vocaux pour en déterminer l'authenticité.

« La sécurité des clients est primordiale pour la Banque Scotia, affirme Steve Sparkes, premier vice-président et chef, Sécurité de l'information, Banque Scotia. Comme les cybercriminels continuent de cibler des victimes innocentes, 89 % des Canadiens pensent qu'il faut davantage d'éducation sur la fraude financière et la cybersécurité. Notre Portail sur la cybersécurité et la fraude veut répondre à ce besoin, en braquant les projecteurs sur les escroqueries de plus en plus sophistiquées qui sont utilisées de nos jours et en montrant au public comment se protéger. »

Voici ce à quoi ont accès les personnes qui consultent le Portail de la Banque Scotia sur la cybersécurité et la fraude :

des simulations de fraude, interactives, pour mieux reconnaître les escroqueries les plus courantes; de l'information sur les moyens par lesquels la Banque Scotia protège ses clients contre le cybercrime; une liste de mesures que les Canadiens peuvent prendre pour se protéger et protéger leur famille contre les escroqueries.

Le Portail de la Banque Scotia sur la cybersécurité et la fraude comprend aussi une section destinée aux propriétaires de PME pour les renseigner sur les pratiques exemplaires en vue de protéger leur entreprise et les renseignements sur leurs clients.

Pour en savoir plus, consultez le Portail sur la cybersécurité et la fraude : banquescotia.com/securite

Au sujet du sondage

Le sondage de la Banque Scotia sur la fraude a été réalisé au nom de la Banque Scotia par les experts en matière d'échantillons et de collecte de données de Maru Public Opinion du 18 au 19 octobre 2022 auprès de 1 511 adultes canadiens choisis au hasard et faisant partie des panélistes en ligne de La Voix Maru Canada. Les données ont été pondérées par niveau d'études, âge, sexe et région (et au Québec, par langue) afin d'être représentatives de la population selon les données de recensement. À des fins de comparaison, la marge d'erreur estimée pour un échantillon de cette taille est de +/- 2,3 %, 19 fois sur 20.

Au sujet de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

