Le rendement d'une laveuse a été reconnu par une source de publication canadienne de premier plan

RIPON, Wisconsin, 18 mai 2021 /CNW/ - Huebsch, une marque réputée pour ses produits de qualité commerciale, a récemment reçu une autre distinction élogieuse lorsqu'une source de publication canadienne de premier plan pour les produits de consommation a qualifié le modèle TR5 comme « meilleur choix ».

L'organisation Protégez-Vous a testé 37 laveuses à chargement frontal et à chargement par le haut, dont le prix de vente variait entre 450 $ et 1 700 $. La laveuse TR5 de Huebsch a remporté cette distinction en obtenant une note de 80 % dans la catégorie des laveuses à chargement par le haut.

« Protégez-Vous est une organisation très respectée axée sur les consommateurs; nous sommes ravis d'avoir reçu cette distinction au Canada, a déclaré Cody Masluk, vice-président et directeur général de Huebsch Residential. Même si nous ne doutons pas de la fiabilité ni du rendement de nos produits, il est toujours inspirant de voir des groupes indépendants réaliser des tests de ce type pour confirmer la qualité que nous offrons. »

La laveuse TR5 s'est classée au sommet de la liste dans la catégorie à chargement par le haut. Voici les critères sur lesquels les modèles ont été notés :

Fiabilité (enquête menée auprès des utilisateurs)

Résultats du lavage/élimination des taches

Rinçage

Essorage (élimination de l'humidité)

Douceur de l'action mécanique

Facilité d'utilisation

Bruit (mesuré tout au long du cycle de lavage)

Par ailleurs, Huebsch est récemment devenue la première marque de blanchisserie à lancer une sécheuse avec des cycles conçus spécialement pour les articles d'animaux de compagnie. En plus des cycles Pet PlusTM comme les cycles d'élimination des poils d'animaux de compagnie et de séchage des accessoires pour animaux de compagnie, la sécheuse DR7 de Huebsch offre maintenant des options pratiques faisant appel à la vapeur, y compris l'assainissement et le rafraîchissement à la vapeur. Une option de puissance de vapeur permet de réduire les plis et l'électricité statique indésirables pour des résultats de qualité. Le modèle DR5 offre également les options faisant appel à la vapeur.

Pour en savoir plus sur les produits de qualité commerciale de Huebsch, visitez le site ca.huebsch.com/. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Protégez-Vous, consultez le site protegez-vous.ca.

SOURCE Huebsch

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Randy F. Radtke, [email protected], +1 920 896-5043, https://ca.huebsch.com

Liens connexes

https://ca.huebsch.com