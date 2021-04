Une large consultation pour le réseau des services éducatifs à la petite enfance ; une réforme qui se doit d'être concluante

QUÉBEC, le 28 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) se réjouit de l'annonce faite ce matin par le ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe qui lance officiellement sa tournée provinciale de consultation qui mènera, nous l'espérons, à une réforme importante du réseau des services éducatifs à la petite enfance.

Un constat : « Le secteur des services éducatifs à la petite enfance connaît une crise sans précédent. Il est actuellement cristallisé en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui s'est intensifiée depuis le début de la crise sanitaire » affirme madame Francine Lessard , directrice générale du CQSEPE. Il ne peut répondre aux demandes des familles du Québec qui réclament des places subventionnées de qualité pour les 51 000 enfants inscrits sur la liste d'attente centralisée (la place 0-5 ans) et ce, malgré, les avancées ministérielles annoncées dernièrement.

Une réalité demeure : Le développement de places en CPE exige des échéanciers de réalisation. L'offre de services éducatifs en milieu familial, qui connaît une baisse plus qu'importante du nombre de milieux reconnus et subventionnés (Responsable d'un service éducatif en milieu familial (RSE)), n'arrive pas à se renouveler. Les conditions salariales actuelles sont insuffisantes pour être attractives. La rétention du personnel est extrêmement difficile.

En fait beaucoup de dossiers d'importance qui doivent rapidement trouver des solutions.

En ce sens, nous ne pouvons qu'applaudir l'initiative du ministre Lacombe à vouloir entendre la population, les intervenants en petite enfance, les élus du monde municipal, les nations autochtones et finalement les instances nationales.

Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE ) entend être aux premières loges de ce Grand chantier afin de représenter l'intérêt de ses membres (CPE et BC) et des familles du Québec. « Le ministre n'aura d'autres choix que d'amender la loi et les règlements et d'augmenter les budgets dédiés à notre secteur qui fait l'envie des autres provinces et qui se doit de maintenir une offre complète de qualité pour ce qu'on a de plus précieux, nos enfants » ajoute madame Lessard.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

