OTTAWA, ON, le 16 déc. 2023 /CNW/ - Le 15 décembre 2023, l'Équipe intégrée de la sécurité nationale de la Police fédérale de la GRC à Ottawa, avec la collaboration et le soutien du Service de police d'Ottawa, de la Police provinciale de l'Ontario, du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et d'autres partenaires de la sécurité nationale, a arrêté et accusé une jeune personne pour des infractions liées au terrorisme au titre du Code criminel du Canada, relativement à une activité terroriste.

La jeune personne a été accusée des infractions suivantes :

faciliter une activité terroriste en communiquant des documents d'instruction concernant une substance explosive, paragraphe 83.19 (1) du Code criminel;

charger sciemment, directement ou non, une personne de se livrer à une activité terroriste contre des personnes juives, paragraphe 83.22 (1) du Code criminel.

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents empêche la diffusion d'autres renseignements concernant cette personne.

La GRC remercie le SCRS, le Service de police d'Ottawa, la Section de lutte contre le terrorisme de la Police provinciale de l'Ontario, le Centre intégré d'évaluation du terrorisme, et ses autres partenaires de la sécurité nationale pour leur collaboration indispensable. L'arrestation a été rendue possible grâce aux renseignements et au soutien fournis par le SCRS. Cela illustre encore une fois la façon dont la solide collaboration entre les organismes de sécurité et de renseignement permet d'assurer la protection de la population canadienne. La GRC est résolue à continuer de travailler en partenariat avec les organismes canadiens et étrangers pour veiller à la sûreté et à la sécurité des Canadiens et protéger leurs intérêts au pays comme à l'étranger.

Renseignements généraux :

La GRC observe une tendance inquiétante à l'extrémisme violent et à l'utilisation d'Internet à des fins terroristes, notamment chez les jeunes personnes.

Depuis juin 2023, la GRC a arrêté cinq jeunes personnes pour des infractions liées au terrorisme - accusations liées au terrorisme ou dépôt d'une dénonciation relativement à un engagement de ne pas troubler l'ordre public lié au terrorisme.

Signes avant-coureurs de la radicalisation :

Une reconnaissance accrue des signes avant-coureurs de la radicalisation menant à la violence et une intervention précoce sont essentielles pour empêcher une personne de participer à des activités criminelles et mobiliser les ressources nécessaires à l'égard des comportements violents.

L'extrémisme violent, qu'il soit motivé par la religion, la politique ou des idéologies, demeure une menace importante pour la sécurité publique. Les menaces persistantes de violence extrémiste et de violence terroriste doivent être prises au sérieux. Il est important de comprendre que l'extrémisme résulte de toute une gamme de motivations et de doléances personnelles, qu'il est alimenté par la haine et la peur, et qu'il englobe un groupe complexe d'auteurs de menace. (source : Rapport public du SCRS 2022)

Nous demandons aux adultes en position d'autorité (parents, tuteurs, enseignants, entraîneurs) d'être à l'affût des comportements préoccupants qui pourraient être liés à l'extrémisme violent ou d'autres problèmes qu'il ne faut pas ignorer :

association de plus en plus exclusive avec de nouveaux groupes sociaux qui soutiennent la violence ou en font la promotion;

expression d'attitudes antagonistes de type « nous contre eux » ou d'idées selon lesquelles la violence est la seule solution aux problèmes perçus;

déshumanisation des autres; être persuadé que leur douleur ou leurs souffrances ne sont pas importantes, ou qu'elles sont méritées ou justes;

position antigouvernementale extrême;

intention clairement exprimée de commettre des actes violents;

tentative de recruter d'autres personnes ou de les convaincre d'adopter sa cause.

Si vous craignez qu'une personne envisage ou prévoit de commettre un acte de violence ou d'aider d'autres personnes à commettre des actes de terrorisme, ou qu'elle s'y prépare, il serait bon de commencer par communiquer avec votre service de police local. Le plus tôt sera le mieux, car les policiers pourront peut-être aider à éviter que quelqu'un franchisse la limite des actes criminels.

Si vous préférez communiquer directement avec la GRC, vous pouvez transmettre des renseignements non urgents au Réseau info-sécurité nationale de la GRC, par téléphone au 1‐800‐420‐5805 ou par courriel à l'adresse [email protected]. En cas de menace directe à votre sécurité, composez le 911.

Liens connexes :

Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur l'extrémisme violent, les publications suivantes pourraient vous être utiles :

SOURCE Gendarmerie royale du Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Relations avec les médias de la GRC, [email protected]