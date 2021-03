La campagne de fidélisation des golfeurs est menée en partenariat avec le Groupe conseil de l'industrie de Golf Canada, un groupe de professionnels de l'industrie qui comprend des propriétaires et des exploitants de parcours, des directeurs généraux, des professionnels de la PGA du Canada, des surintendants et d'autres intervenants du secteur.

Pour Laurence Applebaum, chef de la direction de Golf Canada, l'émergence du golf durant la pandémie en tant qu'activité sécuritaire, sociale et inclusive pendant une période extrêmement difficile a été une lueur d'espoir pour un sport pratiqué par près de 6 millions de Canadiens et Canadiennes chaque année.

« Pour tant de Canadiens et de Canadiennes qui avaient besoin d'un exutoire pour jouer, se fréquenter et ressentir un sentiment de normalité, le golf était là pour nous, » a déclaré Applebaum. « C'est un sport d'invitation, où l'on amène les autres à découvrir et à aimer ce sport pour la vie. SORTEZ, GOLFEZ est une invitation aux joueurs passionnés et aux nouveaux adeptes qui ont pratiqué le sport en nombre record l'an dernier. C'est aussi une invitation à des publics jeunes et diversifiés et une confirmation puissante que notre sport offre des attributs sains, un environnement sécuritaire et une industrie comptant une capacité de près de 2 300 établissements pour le soutien du bien-être physique, social et mental de ses adeptes. »

SORTEZ, GOLFEZ présente le golf avec un nouveau look dynamique et capitalise sur une campagne menée par Golf Québec dans la Belle Province depuis plusieurs années. Le message et les éléments créatifs de la campagne ont été inspirés par une étude de marché approfondie ainsi que par les tendances créatives de plusieurs industries et du sport en général, afin de refléter un effort à l'échelle de l'industrie pour promouvoir la participation au golf. Cette campagne de marketing nationale, s'étendant sur toute la saison, mise sur une énergie fraîche et invitante pour inciter les Canadiens et les Canadiennes à jouer davantage au golf.

« En tant que spécialistes du marketing et chefs de file du sport, nous recherchons des moments pour établir un lien avec les golfeurs, et l'année qui vient de s'écouler a offert un moment unique à la communauté du golf pour influencer et ancrer des comportements qui profiteront à notre sport à long terme, » a déclaré Vanessa Morbi, directrice en chef du marketing de Golf Canada. « Avec plus de 700 actifs personnalisables mis à la disposition des établissements de golf et des partenaires de l'industrie pour appuyer leurs efforts de marketing, c'est un moment spécial pour rallier tout le poids et la voix collective de notre sport afin d'inspirer plus de jeu en 2021. »

Cette trousse de ressources est mise à la disposition des clubs de golf et des partenaires de l'industrie pour partager le déploiement national de la campagne de fidélisation des golfeurs. La campagne bilingue sera présentée sous le nom de GOLF IS CALLING dans tous les supports de langue anglaise et Golf Canada soutiendra la campagne par un achat média payant exécuté sur les canaux sociaux et numériques.

Parallèlement à la campagne, Golf Canada a également relancé son site Web pour en faire un portail destiné à améliorer l'expérience des golfeurs et à faciliter la réservation des départs grâce à un outil national de recherche de parcours. Cette fonction est offerte sur le site www.golfcanada.ca et permettra aux golfeurs de repérer des établissements golfiques partout au pays.

Malgré une saison suspendue dans la plupart des régions du Canada jusqu'au début du mois de mai, les données de l'Association nationale des propriétaires de terrains de golf (ANPTG) du Canada font état d'une augmentation de 18,9 % du nombre total de parties jouées dans tout le pays en 2020. Les membres de Golf Canada ainsi que les joueurs publics qui maintiennent un index de handicap officiel ont connu un gain important, publiant un nombre record de 7,8 millions de scores au Centre de scores de Golf Canada -- soit une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente -- et des records mensuels de publication de scores ont été établis de juin à octobre.

Le niveau d'engagement des Canadiens et des Canadiennes pour le sport a reflété la forte croissance enregistrée dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, les nouveaux adeptes et les joueurs assidus ayant déboursé plus dans les droits de jeu, les adhésions, l'équipement, les ligues, le golf junior et l'enseignement.

Alors que les établissements de golf canadiens continuent de gérer l'impact de la pandémie sur les revenus non liés au golf, le sport prospère en tant qu'option récréative sécuritaire et saine qui génère d'importants avantages économiques, d'emploi, de tourisme, environnementaux et caritatifs pour les collectivités à travers le pays.

En vertu des protocoles sanitaires et de sécurité adoptés par la communauté golfique et aux ajustements apportés à l'expérience sur les terrains de golf, le sport est bien positionné et a le vent dans les voiles.

« La création d'une campagne nationale qui s'adresse à des golfeurs et des golfeuses dont les capacités et le rapport avec le golf sont très variés n'est pas une tâche facile, et nous sommes également extrêmement sensibles à l'impact désastreux que la pandémie a pu exercer aux niveaux émotionnel, économique et mental, » a ajouté Shawn Evans, président et chef de la direction de GolfNorth Properties, qui est également président du Groupe conseil de l'industrie du golf. « Du même coup, nous voyons dans l'émergence du golf durant la pandémie l'opportunité de présenter notre sport d'une manière nouvelle à de nouveaux publics avec une expérience consommateur viscérale qui sera remarquée. »

Remarque aux médias : un lien vers la trousse de ressources et le portail de la campagne de fidélisation des golfeurs SORTEZ, GOLFEZ/GOLF IS CALLING est disponible ici.

