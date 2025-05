OAKVILLE, ON, le 1er mai 2025 /CNW/ - Turkish Airlines et Golf Canada ont le plaisir d'annoncer un partenariat pluriannuel. Turkish Airlines devient ainsi le partenaire aérien commercial officiel de l'Omnium canadien RBC.

La 114e édition du Championnat national masculin ouvert du Canada se déroulera du 4 au 8 juin 2025, pour la première fois au TPC Toronto (parcours North) d'Osprey Valley, à Caledon, en Ontario.

En tant que partenaire aérien commercial officiel, Turkish Airlines améliorera l'expérience des fans avec l'inauguration du Salon Turkish Airlines, un espace de visionnement premium sur place qui allie confort élevé, hospitalité et cuisine authentique de la Turquie. De plus, elle organisera un concours national pour permettre aux gagnants de visiter Istanbul et d'y découvrir le golf de classe mondiale.

Ce partenariat met en évidence l'engagement de Turkish Airlines à unir les gens par le sport et reflète son investissement plus large dans la communauté mondiale du golf. En mai 2025, la compagnie aérienne relancera le Turkish Airlines Open sur le DP World Tour -- un retour à la course vers Dubai après une pause de six ans. Turkish Airlines organise aussi la Turkish Airlines World Golf Cup au Regnum Carya Golf & Spa Resort, à Antalya, en Turquie, qui est le plus grand tournoi de golf amateur au monde, avec des compétitions dans 117 destinations, réparties dans 73 pays.

Grâce à sa collaboration avec Golf Canada, Turkish Airlines vise à se connecter avec la communauté golfique canadienne, une communauté dynamique qui compte plus de six millions d'adeptes, dont 360 000 membres, qui ont enregistré près de 11 millions de scores en 2024.

« Nous sommes heureux de nous associer à Golf Canada et à l'Omnium canadien RBC dans le cadre de notre engagement continu à établir des liens significatifs grâce au sport. Le golf est un élément important de notre stratégie mondiale, et nous sommes heureux d'offrir une expérience de qualité aux amateurs canadiens, tout en mettant en évidence la chaleur de l'hospitalité turque, » a affirmé Ahmet Olmustur, directeur des ventes de Turkish Airlines.

« Nous sommes ravis d'accueillir Turkish Airlines comme un partenaire du Championnat national masculin ouvert du Canada. Cette association reflète la vision de Golf Canada de collaborer avec des marques de renommée mondiale qui partagent notre engagement à développer le golf et à soutenir sa croissance à long terme grâce à des partenariats à long terme, » d'ajouter Mark Palmer, directeur commercial de Golf Canada.

À PROPOS DE TURKISH AIRLINES

Turkish Airlines, membre de Star Alliance, fondée en 1933 avec une flotte de cinq avions, possède actuellement une flotte de 476 avions (passagers et cargo) desservant 353 destinations dans le monde, dont 300 internationales et 53 domestiques dans 131 pays. Plus d'informations sur Turkish Airlines sont disponibles sur son site officiel, www.turkishairlines.com, ou sur ses comptes de réseaux sociaux, Facebook, X, YouTube, LinkedIn et Instagram.

À PROPOS DE L'OMNIUM CANADIEN RBC

Dans le cadre de la course à la Coupe FedEx, les vedettes du Circuit PGA TOUR se disputeront le titre de l'Omnium canadien RBC du 4 au 8 juin 2025 au TPC Toronto d'Osprey Valley (parcours Nord) à Caledon, en Ontario. Présenté par Golf Canada depuis plus d'un siècle, le Championnat national ouvert de golf masculin du Canada donne aux meilleurs golfeurs du Canada la chance de se mesurer à l'élite mondiale tout en ayant un impact positif dans la communauté qui accueille le tournoi. Créé en 1904, l'Omnium canadien occupe le troisième rang parmi les plus anciens omniums de golf nationaux du monde, derrière l'Omnium britannique et l'Omnium des États-Unis. L'Omnium canadien RBC compte parmi ses fiers commanditaires RBC, BDO, Audi, Turkish Airlines, Coca-Cola, Levelwear, SiriusXM, theScoreBet, Hilton, Johnsonville, Sleeman Clear 2.0, Titleist, FootJoy, Humi, Deckorators, Golftown, The Keg, Connect Hearing, Cub Cadet, les îles Cayman, Cottage Springs, Stalk&Barrel, Matt & Steve's, YETI, Magic Windows, WM, Maestro Dobel, Avis, AirMed, Chatright, le gouvernement de l'Ontario et le gouvernement du Canada. L'Omnium canadien RBC appuie fièrement First Tee - Premier départ Canada, partenaire caritatif officiel du tournoi. Pour en savoir plus, visitez www.omniumcanadienrbc.com.

À PROPOS DE GOLF CANADA

Golf Canada, Fédération nationale de sport et organisme directeur du golf au Canada, représente 360 000 golfeurs et 1 522 clubs membres partout au pays. Fière membre du Comité olympique canadien, Golf Canada a pour mission d'augmenter la participation des

Canadiens au golf et de promouvoir l'excellence au jeu. En investissant dans la croissance du sport et en initiant de plus en plus de participants de tout âge au jeu, notre vision est de devenir un chef de file mondial du golf. Pour en savoir plus sur les initiatives que prend Golf

Canada pour soutenir le golf dans votre collectivité, visitez le site www.golfcanada.ca/fr/.

SOURCE Golf Canada

