MONTRÉAL, le 8 juill. 2022 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE:AUAG) (« Auxico » ou la « Société ») aimerait informer ses actionnaires et ses détenteurs d'obligations qu'une détentrice actuelle, Caroline Freymond, a porté à notre connaissance le fait qu'elle a récemment acquis des obligations convertibles participatives (« obligations ») auprès d'un autre détenteur, un membre de sa famille, de sorte qu'elle détient maintenant un capital de 2 000 000 $ en obligations. Ces titres émis le 24 octobre 2020 sont convertibles en parts au prix unitaire de 0,20 $. Chaque part est composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription, et chaque bon permet la souscription d'une action au prix de 0,25 $ dans les trois ans suivant l'émission. Le capital de 2 000 000 $ en obligations donne aussi droit à une participation de 10 % dans l'entreprise. Ces obligations ont une durée de trois ans (échéance le 24 octobre 2023).

Ce capital de 2 000 000 $ en obligations équivaut donc à 10 000 000 actions ordinaires et à 10 000 000 bons de souscription. Actuellement, le nombre d'actions d'Auxico émises et en circulation s'élève à 71 162 295. Après dilution partielle, Mme Freymond détiendrait 21,94 % des actions ordinaires de l'entreprise, et cette transaction importante pourrait sembler l'investir d'un pouvoir substantiel sur Auxico.

Auxico et Mme Freymond sont convenus de ce qui suit :

L'achat de ces obligations ne cède pas le contrôle d'Auxico à M me Freymond. Elle n'a pas non plus l'intention de se faire représenter au conseil d'administration ni de demander quelque autre changement administratif. M me Freymond a acheté ces obligations auprès d'un membre de sa famille aux seules fins d'investissement et de planification financière familiale.

Mme Freymond a confirmé qu'elle ne convertira pas ses obligations en parts ni n'utilisera ses bons pour souscrire des actions ordinaires de l'entreprise de sorte à en détenir 20 % ou plus.

Mme Freymond est une détentrice d'obligations d'Auxico depuis le 24 octobre 2020.

Auxico publie le présent communiqué conformément aux règlements canadiens sur les valeurs mobilières.

Émission des bons de souscription pour intermédiaires

Auxico a récemment émis 1 000 000 bons de souscription à l'intention des intermédiaires en lien avec sa coentreprise pour le projet Massangana de résidus d'étain au Brésil (voir communiqué du 7 juin 2022). Ces bons au prix de levée de 0,90 $ expirent le 21 juin 2025 et font l'objet d'un blocage de quatre mois en application des règlements canadiens sur les valeurs mobilières.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

« signé » « signé » Pierre Gauthier Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. [email protected] Tél. : 1 514 299-0881 Mark Billings Président, Ressources Auxico Canada inc. [email protected] Tél. : 1 514 296-1641

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

