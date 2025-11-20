MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Rédiger un procès-verbal : 8 heures de travail en moyenne. Le générer et ensuite le réviser avec MinutesIQ : moins de 10 minutes.

Panorama, chef de file québécois en logiciels de gouvernance innovants pour conseils d'administration et organisations, lance aujourd'hui MinutesIQ, une intelligence artificielle qui génère automatiquement des procès-verbaux professionnels à partir de discussions en direct ou d'enregistrements. L'outil respecte rigoureusement les meilleures pratiques de gouvernance tout en libérant un temps précieux.

Développé en collaboration avec des organisations clientes confrontées à ce défi quotidien, MinutesIQ transforme une tâche administrative chronophage en un processus rapide et fiable, permettant aux équipes de se recentrer sur l'essentiel.

« Nous sommes fiers de contribuer à positionner le Québec comme précurseur en innovation pour la gouvernance », affirme Roxanne Lessard, PDG et fondatrice de Panorama. « MinutesIQ n'est pas qu'un outil technologique - c'est une réponse directe aux secrétariats corporatifs qui terminent leur semaine épuisés par la rédaction de procès-verbaux. MinutesIQ leur redonne ce temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment : être de véritables partenaires stratégiques de leur conseil. C'est ça, la gouvernance moderne. »

Des gains mesurables dès la première utilisation

Les premiers utilisateurs de MinutesIQ rapportent déjà des résultats impressionnants :

Révision du procès-verbal généré en moins de 10 minutes

Précision de 98 % dans la capture des discussions et des décisions clés

Approbation accélérée grâce à des procès-verbaux disponibles quelques minutes après la réunion

« MinutesIQ change complètement notre façon de travailler », témoigne Hugo Fournier, Directeur général de l'Association québécoise pour la prévention du suicide. « Nous gagnons plusieurs heures par réunion, et la qualité est exceptionnelle. Notre conseil d'administration est fier de collaborer avec une entreprise québécoise innovante qui nous aide à moderniser nos pratiques de gouvernance. »

MinutesIQ en action : pour qui et pourquoi

MinutesIQ aide les entreprises privées, municipalités, organismes à but non lucratifs, coopératives et organisations publiques à :

Assurer la conformité et l'intégrité de leurs procès-verbaux

Préserver la mémoire institutionnelle avec des archives permettant de réels suivis

Accélérer les approbations grâce à des comptes rendus disponibles immédiatement

Éliminer les erreurs et omissions dans la documentation officielle

Dans le but de permettre aux équipes de se concentrer sur la prise de décision et l'analyse stratégique plutôt que sur la rédaction manuelle.

Disponible dès maintenant

MinutesIQ s'adapte à toute façon de travailler : en français comme en anglais, en présentiel, virtuel ou hybride. L'outil se joint directement aux réunions en visioconférence ou génère des procès-verbaux à partir d'enregistrements audio/vidéo existants.

Les informations confidentielles le restent. L'enregistrement peut être mis sur pause pendant les discussions sensibles, les données sont détruites selon les normes les plus strictes, et rien n'est utilisé pour entraîner l'IA.

Un essai gratuit est disponible au : minutesiq.com

À propos de Panorama

Panorama révolutionne la gouvernance organisationnelle. Chef de file québécois en solutions numériques pour conseils d'administration et autres instances décisionnelles, Panorama centralise l'information et automatise l'ensemble des processus de gestion pour faciliter la prise de décision. Sa plateforme sécurisée permet aux organisations de gagner en efficacité, réduire leurs risques de non-conformité et multiplier leur impact stratégique.

SOURCE Panorama

Contact médias : Roxanne Lessard, [email protected], usepanorama.com