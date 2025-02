MONTREAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Une étude novatrice menée par le Dr Sami Moubayed, ORL et chirurgien cervico-facial à la Clinique Face MD de Montréal et professeur adjoint à l'Université de Montréal, remet en question les recommandations sur la longévité des agents de comblement dans la rhinoplastie non chirurgicale.

Publiée dans Facial Plastic Surgery and Aesthetic Medicine, la revue officielle de l'American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery, cette recherche présente la technique innovante de "Rhinoplastie Micro-Liquide" (MLR). Cette méthode répond aux risques importants associés à la rhinoplastie liquide qui représentent un risque d'occlusion vasculaire 20 fois plus élevé que dans d'autres zones du visage.

L'étude, menée d'avril 2021 à août 2023 sur 184 patients, a révélé deux résultats clés :

Des résultats optimaux obtenus avec des quantités minimales d'agent de comblement grâce à la technique MLR. Une réduction surprenante de 32% du volume de produit nécessaire pour les injections annuelles de suivi.

"Cette étude remet en question le dogme selon lequel les agents de comblement nécessitent une réapplication fréquente", explique le Dr Moubayed. "Nos résultats suggèrent que le produit pourrait persister plus longtemps dans les tissus qu'on ne le pensait, stimulant potentiellement la production de nouveau collagène pour un effet volumisant à long terme."

La technique MLR met l'accent sur la précision et la sécurité, utilisant des micro-bolus de 0,01 à 0,03 cc administrés à des points nasaux spécifiques. Il est important de noter que l'étude n'a rapporté aucune complication majeure et un faible taux de 3,8% de problèmes mineurs se résolvant spontanément.

Cette innovation développée au Québec gagne en importance alors que les traitements esthétiques non chirurgicaux croissent à un rythme dix fois plus rapide que la population générale. "En remettant en question l'idée que les agents de comblement doivent être répétés tous les six à douze mois, nous pouvons traiter les patients de manière plus sûre et efficace", ajoute le Dr Moubayed.

L'impact mondial de cette recherche est évident par sa présentation au prestigieux Congrès Mondial de Médecine Esthétique et Anti-Âge (AMWC) à Monaco, positionnant le Québec à l'avant-garde de l'innovation en médecine esthétique.

SOURCE Clinique Face MD

Contact Média : Daphné Loiseau, marketing director, (514) 447-9435