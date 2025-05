FYidoctors met en lumière la myopie infantile pendant la Semaine de sensibilisation à la myopie (19 au 25 mai)



CALGARY, AB, le 22 mai 2025 /CNW/ - À l'approche de la Semaine de sensibilisation à la myopie (du 19 au 25 mai 2025), FYidoctors demande aux familles canadiennes et aux décideurs politiques de prendre des mesures simples mais urgentes pour protéger la vision des enfants.

« Nous sommes à un tournant dans la façon dont nous comprenons et traitons la myopie infantile », a déclaré le Dr Alan Ulsifer, fondateur, directeur général et président de FYidoctors, « Si elle n'est pas traitée, la myopie peut entraîner de graves problèmes de vision plus tard dans la vie. La bonne nouvelle, c'est que nous disposons aujourd'hui des outils et de la technologie nécessaires pour ralentir cette progression. Chez FYidoctors, nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de ce changement et d'aider les familles à prendre des mesures préventives. Grâce à des soins proactifs et à des interventions appropriées, nous ne nous contentons pas de corriger la vision, nous la protégeons à long terme ».

Avec l'augmentation considérable du temps passé devant les écrans et de l'apprentissage en salle, la myopie devient de plus en plus fréquente chez les enfants d'âge scolaire, qui ne remarquent ou ne signalent pas toujours leurs problèmes de vue. Des examens de la vue et une intervention précoce peuvent aider à prévenir de graves problèmes de santé oculaire plus tard dans la vie.

« J'ai remarqué qu'un de mes élèves plissait les yeux et avait du mal à suivre. J'ai suggéré un examen de la vue, et on lui a diagnostiqué une myopie. Une fois qu'il a eu des lunettes, il a rapidement rattrapé son retard », a déclaré Sonia Hooda, enseignante au primaire à Whitby, en Ontario.

Des recherches récentes montrent que le taux de myopie chez les enfants canadiens a augmenté de 6 % entre 6 et 8 ans à près de 29 % entre 11 et 13 ans. Si elle n'est pas traitée, la myopie peut entraîner de graves complications, notamment le décollement de la rétine, le glaucome et la cataracte à l'âge adulte.

FYidoctors, l'un des principaux fournisseurs de soins oculaires au Canada, profite de la Semaine de sensibilisation à la myopie pour inciter les familles à accorder la priorité aux examens de la vue des enfants, un aspect souvent négligé des soins de routine, même si la plupart des provinces, y compris l'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec, offrent des examens annuels gratuits aux enfants de moins de 19 ans. Ils visent également à sensibiliser le public à l'existence de traitements permettant de ralentir la progression de la myopie chez les enfants.

Afin de permettre aux familles de surveiller et de protéger la vision de leurs enfants, FYidoctors intègre des outils pratiques basés sur des applications, comme Ocumetra, une plateforme prédictive qui aide les optométristes à suivre et à prévoir le développement des yeux à l'aide de données biométriques. Ces données permettent aux parents et aux cliniciens de détecter rapidement les changements et de prendre des mesures proactives pour ralentir la progression de la myopie. Cette technologie témoigne de l'engagement plus large de FYidoctors en faveur de l'innovation dans les soins préventifs, contribuant à améliorer les résultats à long terme et l'accessibilité de la santé visuelle des enfants.

« Une vision claire n'est pas un luxe, mais un élément fondamental de la capacité d'apprentissage, de socialisation et de réussite d'un enfant », ajoute le Dr Ulsifer. « Nous voulons nous assurer que les familles comprennent que la myopie est gérable, surtout si elle est détectée tôt. »

Étant donné que les enfants ne signalent souvent pas leurs problèmes de vue, FYidoctors amplifie son programme Better Sight. Better Grades. qui offre gratuitement des examens de la vue et des lunettes correctrices aux enfants dans le besoin. Les enseignants et les éducateurs peuvent orienter les enfants vers le programme, ce qui permet de s'assurer que les problèmes de vision n'entravent pas l'éducation de l'enfant.

Pour en savoir plus sur la Semaine de sensibilisation à la myopie et sur la façon dont FYidoctors soutient les familles canadiennes par l'entremise de Better Sight. Better Grades. visitez www.fyidoctors.com.

À PROPOS du FYihealth group

FYihealth group est la plus importante organisation de soins de santé diversifiée au Canada. Il comprend FYidoctors, Visique, BonLook et solis optics. Dirigée par des optométristes, gérée de manière professionnelle et axée sur le patient, l'organisation se concentre sur la fourniture de soins ophtalmologiques exceptionnels avec des produits et des services centrés sur le patient. Reconnue comme l'une des sociétés les mieux gérées du Canada de 2020 à 2025, l'organisation exploite près de 400 cliniques et magasins répartis partout au pays. Enraciné dans une mission d'amélioration des vies, FYihealth group soutient un large éventail de causes et d'initiatives philanthropiques, y compris le soutien aux jeunes optométristes par le biais de financements et de partenariats avec l'École d'optométrie et des sciences de la vision de l'Université de Waterloo et l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.fyihealthgroup.com

