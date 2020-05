Une infrastructure énergétique propre et créatrice d'emplois pour relancer l'économie de l'État de New York

MONTRÉAL, le 27 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le gouverneur Cuomo a annoncé mardi une série de mesures visant à relancer l'économie de l'État de New York, y compris la construction accélérée d'une importante ligne de transport d'électricité entre le Canada et la ville de New York. Mais curieusement, l'Independent Power Producers of New York (IPPNY), le regroupement des producteurs indépendants d'électricité de l'État, met en doute la valeur de cet important projet d'infrastructure d'énergie propre.

Le projet de ligne Champlain Hudson Power Express (CHPE) est le seul du genre à avoir déjà obtenu tous les permis nécessaires et pouvant donc aller de l'avant rapidement en vue de la livraison d'électricité à faible empreinte carbone dans le sud de l'État dans un proche avenir. Les avantages économiques de grands projets d'infrastructure comme le CHPE sont considérables. La construction de la ligne créera plus de 2 000 emplois directs, sans compter les retombées pour d'autres secteurs de l'économie, tels que la restauration et l'hébergement des travailleurs de la construction ainsi que la fourniture de matériaux et de services de transport. De plus, les municipalités le long du tracé de la ligne verront affluer des millions de dollars en nouvelles recettes fiscales.

La demande d'énergie est suffisamment grande pour tous les fournisseurs d'électricité, y compris les membres de l'IPPNY qui produisent de l'énergie à faible empreinte carbone. Le sud de l'État de New York a besoin d'énergie propre : lorsque la centrale nucléaire d'Indian Point cessera pour de bon ses activités l'an prochain, environ 95 % de l'électricité de cette région sera issue de combustibles fossiles - un recul dans le contexte actuel d'urgence climatique, et une très mauvaise nouvelle pour tous ceux qui souffrent de maladies respiratoires.

Hydro-Québec produit 99,6 % de son énergie de sources carboneutres. Ses livraisons d'énergie propre à l'État de New York ont pour effet de réduire d'autant la production à partir de combustibles fossiles. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre découlant du projet CHPE sont estimées à 3,4 millions tonnes métriques d'équivalent CO 2 par année, ce qui équivaut à retirer plus du quart des voitures des rues de la ville de New York. Rappelons également que l'hydroélectricité ne produit aucun des polluants atmosphériques qui sont à l'origine du smog.

L'État de New York joue un rôle de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques et, à titre de voisins, le Québec et New York ont un long historique de collaboration. Côte à côte, nous pouvons faire en sorte de purifier l'air et de réduire les émissions de CO 2 à New York, au grand bénéfice de tous. Il est grand temps de donner une poussée décisive à ce projet d'infrastructure.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Gary Sutherland, Hydro-Québec, 514-289-5005

