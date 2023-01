WINNIPEG, MB, le 9 janv. 2023 /CNW/ - Maintenant que dans les lieux touristiques du monde entier, on s'emploie à tirer parti de la reprise du marché du tourisme, Voyage Manitoba tient à bien faire voir qu'un séjour au Manitoba va bien plus loin que la simple visite d'un lieu. En effet, peu importe qu'on y vienne pour observer les lueurs célestes des aurores boréales, pour prendre part à une activité autochtone authentique ou pour fréquenter un musée prestigieux, l'image de marque touristique renouvelée du Manitoba cherche à mettre en valeur les vives émotions que procurent ces expériences.

L’image de marque et sa campagne de lancement ont été dévoilées par la voie d’une série de vidéos, dont de nouvelles publicités télévisées qui commenceront à être diffusées ce mois-ci. Churchill, au Manitoba, est connue comme la capitale mondiale de l'ours polaire. (Groupe CNW/Voyage Manitoba)

« Le Manitoba est un lieu propice aux affaires et le moment est tout indiqué pour mettre en lumière le Manitoba à titre de destination de premier plan pour les voyageurs de la province, du Canada et du monde entier, a déclaré le premier ministre Heather Stefanson. Il y a tant à découvrir dans chaque communauté de notre belle province où on peut pratiquer une multitude d'activités de plein air et y trouver une industrie du sport et du divertissement de haut niveau ainsi qu'une scène culturelle et artistique effervescente. Maintenant que notre économie reprend son élan dans une nouvelle ère de croissance, cette campagne aidera à assurer que l'industrie touristique manitobaine continuera de jouer un rôle clé dans notre économie et la croissance de nos communautés. »

S'appuyant sur son slogan Le cœur du Canada vous appelle, l'image de marque évoque les émotions ressenties quand nous voyons ou faisons quelque chose qui nous va droit au cœur au cours d'un voyage. Cette image de marque renouvelée poursuit sur la lancée du slogan précédent Au Manitoba bat le cœur du Canada, qui a amené les visiteurs du monde entier à jeter un nouveau regard sur le Manitoba.

« L'image de marque Au Manitoba bat le cœur du Canada a transformé la perception des gens à l'égard du Manitoba comme destination touristique. Nous comptons maintenant passer au prochain chapitre de cette histoire, a déclaré Colin Ferguson, président-directeur général de Voyage Manitoba. Nous savons que les voyageurs sont en quête d'expériences uniques qu'ils peuvent vivre et évoquer en famille et avec leurs amis, et le Manitoba offre de multiples possibilités de vivre de telles expériences. »

L'image de marque et sa campagne de lancement ont été dévoilées par la voie d'une série de vidéos, dont de nouvelles publicités télévisées qui commenceront à être diffusées ce mois-ci. Elles mettent l'accent non pas sur les lieux en soi, mais plutôt sur les émotions que nous font vivre les voyages.

« Les voyages répondent à un appel du cœur. Certaines personnes sont en quête d'aventure, d'autres recherchent la solitude et la tranquillité, et d'autres encore veulent découvrir l'histoire et la culture des lieux. Les gens veulent des expériences qui les touchent au cœur, a souligné Brigitte Sandron, vice-présidente directrice et cheffe de l'exploitation de Voyage Manitoba.

L'image de marque et la campagne de lancement ont été conçues par l'agence de publicité UpHouse, qui a travaillé de concert avec Voyage Manitoba et une équipe locale de concepteurs, d'illustrateurs, de photographes, de rédacteurs, de vidéastes et de musiciens pour relater les expériences de la province. UpHouse a fait équipe avec Enjoy Creative et Wookey Films pour produire les vidéos de la campagne. Une nouvelle collection de produits a été créée conjointement avec Grape.Labs et Direct Focus et elle comprend des créations originales de Patent 5, de lot.ceramics et de Wilder Goods. Les œuvres de l'illustrateur local Jonato Dalayoan ont constitué une source d'inspiration pour certains éléments graphiques de la marque. La musique est le fruit du travail de divers artistes locaux dont The Ripperz, Yes We Mystic et Ila Barker.

« Nous sommes fiers de cette campagne, non seulement parce qu'elle met si joliment en valeur notre province, mais aussi parce qu'elle a été réalisée presque exclusivement avec le concours de talents locaux, a souligné Cody Chomiak, vice-président du marketing de Voyage Manitoba. C'est là une autre manière de révéler le caractère exceptionnel de la province. »

« Cette campagne se devait d'être une initiative locale, a indiqué la copropriétaire d'UpHouse, Kiirsten May. Nous adorons tous notre province. Nous savons tous que ce sont les gens d'ici qui sont les mieux placés pour relater toute l'envergure de l'expérience manitobaine. Nous sommes incroyablement fiers du groupe talentueux à la source de cette image de marque et campagne. Nous leur avions demandé de refléter les émotions que procure la visite de lieux familiers et de nouvelles destinations, et ils ont été à la hauteur de nos attentes. »

La nouvelle image de marque a été accueillie avec enthousiasme par les exploitants locaux d'entreprises touristiques, dont bon nombre cherchent encore à se remettre de la pandémie qui a dévasté l'industrie mondiale du voyage.

« L'industrie touristique a été mise à rude épreuve durant la pandémie, mais sa résilience sera porteuse d'un renouveau, a déclaré M. Ferguson. L'industrie manitobaine a su s'adapter pour répondre aux nouvelles attentes des visiteurs et elle offre maintenant de nouvelles expériences touristiques singulières qui sauront attirer les visiteurs et se révéler à la hauteur du rayonnement de notre image de marque. »

La Stratégie touristique du Manitoba vise à atteindre un objectif de 1,6 milliard de dollars en dépenses touristiques en 2024 et de 2,5 milliards de dollars d'ici 2030.

Voyage Manitoba est une société d'État constituée sous un régime provincial qui a pour mandat d'orienter et de stimuler une croissance durable pour l'industrie touristique du Manitoba, dont le chiffre d'affaires s'élevait à 1,6 milliard de dollars avant la pandémie. En partenariat avec l'industrie touristique, l'organisme est responsable de la promotion du tourisme, des services d'information aux visiteurs, de la recherche et de l'information du public.

