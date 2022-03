Une hausse marquée par rapport à l'année précédente - Résultats historiques : Montréal International soutient 3,765 G$ d'investissements étrangers et accompagne plus de 1 100 travailleurs internationaux dans la métropole

MONTRÉAL, le 14 mars 2022 /CNW Telbec/ - Montréal International (MI) a atteint de nouveaux records en 2021! La valeur des investissements étrangers accompagnés s'élève à 3,765 G$, une hausse de 69 % par rapport à l'année précédente. Aussi, 1 135 travailleurs internationaux, incluant des centaines de travailleurs en technologies de l'information, en santé et en éducation, se sont ajoutés au bassin de main-d'œuvre du Grand Montréal grâce aux efforts de MI. L'organisation a également piloté avec succès la candidature montréalaise pour accueillir l'International Sustainability Standards Board (ISSB).

En 2021, Montréal International a appuyé 100 projets, entraînant la création de 11 550 emplois dont le salaire annuel moyen se chiffre à plus de 82 000 $. Plus du tiers des 3,765 G$ d'investissements étrangers provient des États-Unis (35 %), alors qu'un quart sont issus de la France (25 %). Les investissements en provenance du reste du Canada représentent 22 % de nos résultats, et ceux du Royaume-Uni, 4 %. Au total, les entreprises étrangères qui ont investi ou réinvesti dans l'une ou l'autre des 82 municipalités du Grand Montréal sont originaires de 25 pays différents.

Nos équipes ont fourni un effort particulièrement soutenu en 2021 pour appuyer les filiales déjà établies dans la métropole et s'assurer que les projets approuvés par leur maison-mère se réalisent à nouveau dans le Grand Montréal et non dans une région concurrente. Résultat, les réinvestissements de filiales représentent les trois-quarts des investissements accompagnés.

« Le Grand Montréal continue de se démarquer auprès des investisseurs étrangers, des organisations internationales, des entrepreneurs ainsi que des étudiants et travailleurs du monde entier », a déclaré Jean Laurin, président du conseil de Montréal International. « Alors que nous fêtons nos 25 ans, le constat est clair : notre organisation a joué un rôle clé dans la relance économique de la métropole et continue de soutenir la performance de ses secteurs d'avenir. L'international constitue un véritable vecteur de croissance et l'année 2021 en est l'exemple parfait. »

« Ces résultats sont le fruit du travail d'une équipe de 85 professionnels qui attirent des investissements étrangers, des organisations internationales ou des talents internationaux. Ce sont des professionnels agiles, qui savent adapter leurs stratégies et qui sont déterminés à avoir de l'impact sur notre économie. Je remercie aussi nos partenaires, privés et publics, qui confèrent à MI cette force de frappe unique au service du Grand Montréal », a déclaré Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

Des retombées majeures en TI, en santé et en éducation

Alors que la COVID-19 a exacerbé le phénomène de rareté de main-d'œuvre dans les secteurs de la santé, de l'éducation et des technologies de l'information (TI), MI a prêté main-forte au gouvernement du Québec en recrutant sur la scène internationale quelque 250 professionnels de la santé, majoritairement des infirmières, ainsi que 115 enseignants, spécialistes et éducateurs en petite enfance. Les entreprises du Grand Montréal ont également été accompagnées dans leurs efforts de recrutement international avec 357 travailleurs spécialisés en TI. De plus, nos spécialistes en immigration ont appuyé de nombreux employeurs afin de soutenir les démarches d'immigration de leurs travailleurs internationaux.

En 2021, le virtuel s'impose!

Des missions de recrutement orchestrées entièrement en virtuel via les plateformes jechoisismontreal.com et talentmontreal.com ont permis d'accéder à des bassins de talents ciblés aux quatre coins du monde, notamment en Amérique du Sud, en Europe et en Afrique. Tout au long de l'année, les équipes ont multiplié les webinaires, campagnes de promotion numériques et relations de presse à l'étranger afin de promouvoir un projet d'étude, de carrière ou de vie dans le Grand Montréal.

En 2021, le site talentmontreal.com a enregistré l'inscription de 54 000 candidats internationaux, principalement en TI, et accueilli près de 900 000 visiteurs. Le site permet la mise en relation entre les employeurs locaux et le talent à l'étranger, offrant ainsi une solution simple et efficace pour répondre aux besoins de main-d'œuvre.

Par ailleurs, MI continue ses efforts de notoriété auprès d'étudiants internationaux. Le site "Connexion Études", un outil virtuel de prospection pour faciliter la recherche de programmes d'études et la mise en relation avec les établissements d'enseignement du Grand Montréal, a reçu 5 600 inscriptions.

Deux organisations internationales pour changer le monde

Montréal International demeure l'une des rares agences de promotion de l'investissement à détenir un mandat d'attraction et de rétention des organisations internationales. En 2021, MI a ainsi piloté avec succès la candidature de Montréal, qui a été choisie pour accueillir deux nouvelles organisations internationales : International Sustainability Standards Board (ISSB) et Global Humanitarian Aviation Organisation (GHAO). L'ISSB rejoint un écosystème fort en finance durable avec un bureau « d'une aussi grande importance » que celui de Francfort, l'autre bureau principal de l'organisation. Par ailleurs, l'arrivée du GHAO vient bonifier la grappe d'organisations internationales en aviation civile déjà reconnue mondialement dans la métropole.

« Montréal International contribue grandement au rayonnement sur la scène internationale et au développement économique du Grand Montréal. Cet organisme est un allié de taille pour notre gouvernement dans notre transition vers l'économie de demain que nous voulons plus juste, plus verte, plus innovante et plus résiliente. Les organisations qui cherchent à promouvoir l'innovation grâce à des projets et des technologies qui réduisent l'empreinte environnementale nous aident à améliorer la qualité de vie à long terme de la population canadienne. Bravo à toute l'équipe de Montréal International pour cette année record ! »

- L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome‒Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Je souligne les résultats de Montréal International, un fidèle partenaire dans la promotion du Québec sur la scène internationale. À l'heure où nous faisons face à des défis majeurs en matière de main-d'œuvre, le recrutement de travailleuses et de travailleurs issus de l'immigration contribue à la relance économique au Québec. Je tiens à féliciter l'équipe de Montréal International pour leurs réalisations en 2021, qui sont complémentaires à celles de notre gouvernement en ce qui concerne l'attraction des talents dont le Québec a besoin. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La collaboration de Montréal International à la Vision internationale du Québec donne des résultats exceptionnels. Grâce à ce partenariat, notre métropole attire de nombreux investisseurs internationaux et se positionne comme ville d'accueil privilégiée pour les organisations internationales. L'apport de Montréal International contribue grandement à la mise en œuvre de la Politique d'accueil des organisations internationales du Québec et favorise la concrétisation d'investissements directs étrangers. Je suis heureuse de compter sur un partenaire aussi solide pour atteindre nos objectifs de croissance. »

- Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis fière de soutenir Montréal International, un joueur incontournable du développement économique qui fait la promotion de la métropole partout dans le monde, attirant ici des talents stratégiques, des étudiants internationaux et des organisations de grande envergure. Je suis d'autant plus heureuse qu'en 2021, MI a généré un record d'investissements directs étrangers dont une part considérable a été concrétisée au centre-ville, contribuant à renforcer son dynamisme économique. Avec ces chiffres, je suis très optimiste que Montréal continuera d'être une métropole qui se positionne très bien sur la scène internationale. »

- Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le développement économique de Montréal poursuit sur sa lancée grâce à des investissements étrangers records. Ces résultats exceptionnels sont le fruit de la collaboration de l'ensemble des acteurs du milieu économique montréalais et de la résilience de notre économie. Nous saluons le leadership de Montréal International, qui contribue directement à notre économie et au rayonnement de notre métropole. Les résultats dévoilés aujourd'hui témoignent de la confiance des investisseurs et nous en sommes très fiers. En cette période de turbulences sur la scène internationale, nous devons garder le cap. Grâce au savoir-faire de Montréal International et à l'attractivité de la métropole, nous sommes confiants d'y arriver. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente du conseil d'administration de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Quand la croissance économique est au rendez-vous pour le Grand Montréal, c'est une bonne nouvelle pour toutes les villes qui composent la région. Laval fait partie intégrante de cet écosystème économique innovant, et les investissements et travailleurs internationaux accompagnés par Montréal International sur son territoire constituent un élément essentiel/important à sa stratégie de développement économique ».

- Stéphane Boyer, maire, Ville de Laval

« Je me joins à mes collègues de la région métropolitaine pour souligner l'apport essentiel de Montréal International au développement fulgurant de l'économie du territoire. Les défis des deux dernières années ont été nombreux et la grande région de Montréal a réussi à habilement tirer son épingle du jeu dans un contexte économique mondial instable. L'agglomération de Longueuil ne fait pas exception, alors que près de 150 M$ ont été investis sur le territoire en 2021 grâce au leadership de Montréal International, dont les nombreux partenariats, notamment avec Développement économique Longueuil (DEL), propulsent la région à l'avant-scène dans le monde économique. Je félicite toute l'équipe pour ces résultats exceptionnels. »

- Catherine Fournier, mairesse, Ville de Longueuil

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

