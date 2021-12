La solution de fibre virtuelle primée RDL-3000 de Redline sera déployée pour raccorder 27 têtes de puits pour des opérations pétrolières et gazières en Thaïlande

TORONTO, 15 décembre 2021 /CNW/ - Redline Communications Group Inc. (« Redline Communications ») (TSX: RDL), un important fournisseur d'infrastructure de données essentielles à la mission pour les environnements éloignés et difficiles, a annoncé aujourd'hui qu'une grande société d'exploration et de production pétrolières opérant dans le golfe de Thaïlande a choisi la solution primée Virtual Fiber® RDL-3000 de Redline pour fournir des solutions de connectivité de pointe pour ses sites de forage en mer.

La solution RDL-3000 de Redline sera déployée pour fournir une connectivité sans fil à grande vitesse et à grande portée pour 27 têtes de puits au large des côtes du golfe de Thaïlande et d'autres zones extracôtières de la région. La fibre virtuelle RDL-3000 a été choisie spécifiquement pour ce projet parce qu'elle offre une connectivité haute vitesse sûre et fiable dans ces endroits éloignés et isolés et qu'elle peut être utilisée dans les conditions environnementales les plus difficiles, avec une capacité de fonctionnement comprise entre -40° et +75 °C pour des communications point à point et point à multipoint fixes et pour des applications nomades.

La solution Redline comprend des caractéristiques et des services comme la programmation du trafic IP sans fil, la qualité de service et la connectivité fixe de 2,3 GHz aux treillis de tête de puits et aux plateformes sans personnel. Les solutions complètes de Redline offrent une extension du domaine de bureau, une télévision en circuit fermé, un système VoIP, ainsi qu'une connectivité directe au propre serveur de l'entreprise pétrolière et gazière.

« Les solutions robustes, à faible latence et à grande capacité de Redline sont parfaitement adaptées pour répondre aux besoins uniques de notre client thaïlandais en matière de tête de puits en zone extracôtière, a commenté Richard Yoon, chef de la direction de Redline Communications. Redline se réjouit à l'idée de fournir des solutions d'infrastructure de données continues essentielles à la mission de cette entreprise d'exploration et de production pétrolières de premier plan, alors qu'elle poursuit son expansion dans toute l'Asie. »

À propos de Redline Communications

Redline Communications (TSX: RDL) conçoit et fabrique des réseaux sans fil puissants de grande étendue pour les applications indispensables dans des endroits problématiques. Les réseaux de Redline sont utilisés par les sociétés pétrolières et gazières en zones côtières et extracôtières, par les sociétés minières dans le cadre d'opérations en surface et sous terre, par les municipalités afin de surveiller à distance les infrastructures, et par les fournisseurs de services de télécommunications spécialisées afin d'offrir des services de première qualité. Des centaines d'entreprises de partout dans le monde se fient à Redline pour élaborer, planifier et mettre en place des réseaux fiables, résistants et sécurisés pour les besoins de communication relatifs à l'IdO, à la voix, aux données et à la vidéo. Pour obtenir plus d'information, visitez le www.rdlcom.com .

