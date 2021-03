« Ma peluche représente deux meilleurs amis qui vivent au Canada. Beurre d'arachide est doux et Confiture est adorable et les deux ensemble sont délicieux » explique Audrey, âgée de neuf ans, dans une entrevue virtuelle avec IKEA Canada. « Avec les amis Sandwich, je souhaitais encourager les gens à être bienveillants et attentionnés, à rester ensemble et à toujours prendre soin les uns des autres. »

La collection SAGOSKATT est une collection de peluches conçue par des enfants pour les enfants et offerte en édition limitée. Elle est le résultat du concours annuel de dessins de peluches de IKEA qui invite les enfants de partout dans le monde à visiter le magasin IKEA le plus près de chez eux ou à participer en ligne afin de soumettre un dessin de leur rêve en espérant qu'il soit reproduit sous forme de peluche. Cette année a amené son lot de défis, notamment avec les restrictions sur les visites en magasin, ce qui a amené IKEA à mettre l'accent sur les moyens numériques pour permettre aux enfants de partout au Canada de soumettre leurs dessins et d'ainsi les encourager à participer au concours.

« Chaque année, nous nous sentons tellement inspirés par la créativité et la joie fantastique qui transparaissent dans les dessins soumis par les enfants du monde entier » mentionne Melissa Barbosa, responsable du développement durable chez IKEA Canada. « Nous sommes tellement heureux d'accueillir les amis Sandwich et nous espérons que tous les Canadiens se sentiront inspirés par la création d'Audrey et par son message de camaraderie ».

La collection SAGOSKATT sera offerte dès cet automne dans les magasins IKEA Canada partout au pays et sur fr.IKEA.ca . Tous les profits seront versés à des organismes locaux du Canada qui soutiennent le droit des enfants de jouer et de se développer. Les autres enfants gagnants sélectionnés viennent de Lituanie, de Pologne, de Russie et des États-Unis.

