Une fusion permet de créer un nouveau chef de file mondial de l'enseignement et de la recherche en naturopathie au Canada

Le Canadian College of Naturopathic Medicine et le Boucher Institute s'associent pour créer un collège national de recherche et de médecine

TORONTO et VANCOUVER, BC, le 17 nov. 2020 /CNW/ - Le Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM) et le Boucher Institute of Naturopathic Medicine (BINM), deux institutions privées à but non lucratif, situées respectivement à Toronto, en Ontario, et à New Westminster, en Colombie-Britannique, ont annoncé aujourd'hui avoir conclu, à la suite d'une étude de faisabilité, un accord énonçant leur intention de fusionner. Les institutions combinées seront connues sous le nom de Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM), un collège de naturopathie bénéficiant d'une reconnaissance mondiale accrue.

« L'association avec le Boucher Institute of Naturopathic Medicine donnera naissance à un nouveau CCNM qui offrira une véritable présence pancanadienne », affirme Bob Bernhardt, PhD, président et chef de la direction du CCNM. « La nouvelle organisation, dotée d'une capacité de recherche et d'innovation, ainsi que d'une efficacité et d'une portée accrues, continuera à former d'excellents diplômés du doctorat en naturopathie qui donneront des soins exceptionnels aux Canadiens à travers tout le pays. Ce regroupement de ressources humaines et matérielles profitera à nos étudiants et améliorera la profession en Amérique du Nord comme à l'étranger. »

« La décision de fusionner avec le Canadian College of Naturopathic Medicine offre une occasion remarquable de poursuivre le programme éducatif très réputé du BINM dans un contexte national à travers le Canada », affirme le Dr David Duizer ND, président par intérim du Conseil supérieur au Boucher Institute of Naturopathic Medicine. « Les étudiants et les diplômés du BINM sont reconnus dans toute l'Amérique du Nord pour avoir préservé les racines traditionnelles de la profession tout en assurant une croissance extraordinaire des connaissances, de l'expertise et de la recherche en naturopathie. Nous sommes fiers de notre héritage et de la formation continue que nous offrirons à la communauté naturopathe au CCNM. »

« Nous croyons en un objectif commun : offrir des diplômes en naturopathie aux étudiants de tout le pays et devenir le leader mondial de la recherche en naturopathie », ajoute le Dr Bernhardt. « Cette consolidation permettra d'améliorer l'offre de nos deux établissements. Alors que nous nous engageons ensemble dans un nouvel avenir, ce processus sera mené à bien de manière réfléchie et avec des perspectives élargies pour le corps enseignant et les étudiants actuels et futurs. »

Les institutions sont toutes deux accréditées par le Council on Naturopathic Medical Education (CNME), l'agence d'accréditation professionnelle pour les programmes en naturopathie, reconnue par le ministère américain de l'Éducation et par tous les organismes d'accréditation de naturopathie des provinces canadiennes et des États américains.

L'important héritage du Boucher Institute of Naturopathic Medicine sera conservé par un campus essentiel du CCNM-Boucher à Vancouver.

Le CCNM est représenté par Fasken pour les conseils juridiques, tandis que le BINM est conseillé par DLA Piper (Canada) LLP. La fusion est soumise à l'approbation des autorités réglementaires et des membres, en attendant la clôture de la fusion en janvier 2021.

À propos du Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM)

Depuis plus de 40 ans, le Canadian College of Naturopathic Medicine (CCNM) est le premier institut canadien d'éducation et de recherche en naturopathie. Le CCNM instruit et forme des futurs diplômés du doctorat en naturopathie (DN) par l'entremise d'un programme rigoureux à temps plein de quatre ans, le seul diplôme en naturopathie au Canada. Pour obtenir plus d'information, visitez le site http://www.ccnm.edu.

À propos du Boucher Institute of Naturopathic Medicine (BINM)

Depuis 20 ans, le Boucher Institute of Naturopathic Medicine offre un programme accrédité de quatre ans à temps plein qui culmine par le titre de naturopathe (ND). L'institut privilégie le modèle d'enseignement par cohortes afin de garantir des classes de petite taille, le mentorat entre les étudiants et le corps enseignant, la croissance personnelle et l'accès à leur riche collection de ressources. Le BINM s'efforce d'offrir une expérience exceptionnelle aux étudiants grâce à un enseignement distinctif dans l'art et la science de la naturopathie, avec une attention particulière portée aux racines de la naturopathie. Visitez le https://binm.org/ pour plus de détails.

