Les 25 et 26 septembre prochains sur la Grande Scène Air Canada seront présentés deux spectacles inédits réunissant des talents émergents et des artistes de renommée internationale. En simultanée, les personnes désirant assister au spectacle pourront le faire en se procurant des billets pour la diffusion Web via le site web du festival ffo.ca .

ARIANE MOFFATT & CIE - 25 septembre 2020

Celle qui est sur toutes les lèvres et toutes les plumes des chroniqueurs culturels depuis ce printemps, a accepté d'emblée de mener la barque de ce tout premier spectacle musical d'envergure « en personne » sur le territoire Ottavien. Elle sera accompagnée pour la soirée de SOMMM (DRMS + Ariane Moffatt) qui accueillera tour à tour et en collaborations Rosie Valland, Le R Premier et De Flore. S'étant proclamée elle-même franco-ontarienne d'adoption lors de son spectacle au Centre des arts Shenkman en février dernier, ce sera certainement avec beaucoup d'émotion que les spectateurs pourront célébrer le Jour du Drapeau Franco-Ontarien avec Ariane Moffatt et sa bande.

SOIRÉE COUNTRY-FOLK AVEC ISABELLE BOULAY - 26 septembre 2020

Toujours entourée des plus belles voix lors de ses collaborations, Isabelle Boulay ne fait pas d'exception pour ce spectacle de clôture du 45e Festival Franco-Ontarien TekSavvy . Accompagnée de Paul Daraîche, Mountain Daisies, Mélissa Ouimet, Céleste Lévis et JOLY, cette soirée à saveur country-folk saura réchauffer le cœur des festivaliers en ce début d'automne, qu'ils se trouvent physiquement au Parc Marjor's Hill ou encore qu'ils soient bien blottis dans le confort de leur salon.

Deux premières cette année

Comme tous les organisateurs d'événements du monde entier, le Festival Franco-Ontarien TekSavvy n'a pu échapper aux contrecoups de la pandémie mondiale et a dû déplacer son festival qui se tenait depuis plus de 40 ans au début de l'été, en juin. Les dates proposées entourant le 25 septembre, Jour du drapeau Franco-Ontarien, furent très bien accueillies du public et l'organisation s'en réjouit.

« Dans les circonstances, nous nous considérons très chanceux d'abord d'avoir pu déplacer notre événement plutôt que d'avoir dû l'annuler complètement comme bien d'autres ont été obligés de le faire. Dans ce changement qui a bouleversé toute notre planification, c'est assez spécial de pouvoir réaliser deux premières cette année : être le premier festival en « présentiel » à Ottawa et la première fois où le Festival Franco-Ontarien TekSavvy aura lieu le Jour des franco-ontariens. Je sens déjà une très belle énergie dans l'air à l'approche de cette journée spéciale et j'espère que les franco-ontariennes et franco-ontariens seront nombreux à célébrer avec nous, en personne ou à la maison. », raconte M. Michel-Olivier Matte, directeur général du festival.

Installations et COVID-19

Au niveau des installations, le festival scrute tout à la loupe afin d'assurer la sécurité des festivaliers, des artistes, des bénévoles et du personnel. « C'est le plus gros morceau de notre planification. S'assurer que nos installations respectent toutes les règles en matière de santé publique pour la tenue d'événements extérieurs. Nous avons même embauché un consultant en la matière, spécialiste en santé et sécurité au travail, qui nous a accompagné dans l'élaboration d'un plan de mise en œuvre adapté aux nouvelles mesures sanitaires. », explique M. Matte. « Il va sans dire que notre priorité est la santé et la sécurité de toutes les personnes qui seront présentes sur le site pendant ces deux soirées. Parallèlement, nous avons dû réfléchir à une mise en place qui offre aussi au spectateur présent physiquement une expérience exceptionnelle tout en respectant les règles qui nous sont imposées », conclu-t-il.

Le Festival Franco-Ontarien TekSavvy est un festival qui, depuis 44 ans, présente sur trois jours des spectacles d'artistes francophones de l'Ontario, d'ailleurs au Canada et aussi du monde notamment grâce à ses nombreux fidèles partenaires : TekSavvy Solutions Inc., Air Canada, La Cité, l'Université d'Ottawa, Marcil Lavallée, Unis TV, Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, CasselBrewery, TFO, AEFO, Mazerolle et Lemay, Chez Lili, Gouvernement du Canada, Ville d'Ottawa, Gouvernement de l'Ontario, Ontario Créatif, Conseil des arts de l'Ontario, CCN, Radio-Canada, Unique FM, Rouge 94,9, Le Droit.

SOURCE Festival Franco-Ontarien TekSavvy

Renseignements: Kim Murray, Responsable des communications, Festival Franco-Ontarien TekSavvy, Téléphone : 613-321-0102 poste 224, Cellulaire : 819-328-9110, [email protected]