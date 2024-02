VANCOUVER, BC, le 27 févr. 2024 /CNW/ - À la suite d'une audience de règlement tenue le 9 février 2024 à Vancouver (Colombie-Britannique) aux termes des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées, une formation d'instruction de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a jugé que Graham Darren Moore a manqué à son obligation de protection du marché, a accepté des instructions de négociation d'une personne qui n'avait pas été autorisée par écrit à donner de telles instructions et a communiqué avec des clients au moyen de l'application de communication non approuvée d'un tiers.

La formation d'instruction a publié les motifs de sa décision le 16 février 2024. On peut y accéder en cliquant sur le lien suivant :

Re Moore, 2024 OCRI 26

Dans les motifs de sa décision, la formation d'instruction a confirmé son acceptation antérieure de l'entente de règlement et des sanctions, qui comprennent notamment un blâme et le paiement d'une somme de 7 500 $ au titre des frais.

Les contraventions ont été commises pendant que Graham Darren More était représentant inscrit à la succursale de Vancouver de Haywood Securities Inc., où il travaille toujours comme personne inscrite.

