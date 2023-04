Une formation à l'Assemblée nationale sur les changements climatiques : une nouveauté à saluer et le signe de la mobilisation de l'ensemble du Québec

MONTRÉAL et QUÉBEC, le 18 avril 2023 /CNW/ - Ce mardi, M. Alain Webster, président du Comité consultatif sur les changements climatiques, M. Alain Bourque, directeur général du consortium Ouranos, et M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, donneront une formation sur les changements climatiques aux parlementaires québécois. Cette formation, par son caractère transpartisan, reflète bien le vaste consensus en faveur de l'action climatique au Québec. Elle a été organisée à la demande des parlementaires qui ont adopté, à cette fin, une motion à l'unanimité le 2 décembre dernier.

Des experts du Québec et de l'international

La formation débutera avec une intervention de Mme Valérie Masson-Delmotte, membre du Haut conseil pour le climat, l'organisme pair du Comité consultatif sur les changements climatiques en France, et coprésidente du groupe de travail I du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Son introduction portera notamment sur la démarche similaire de formation réalisée à l'Assemblée nationale française à l'automne 2022.

MM. Alain Webster et Alain Bourque aborderont ensuite les principaux éléments de la science du climat, les tendances actuelles, les impacts pour le Québec ainsi que les stratégies visant l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ces changements, selon les grandes orientations décrites, notamment, dans le dernier rapport synthèse du GIEC. M. Rémi Quirion clôturera cette première séance d'une heure et demie. Une période d'échange avec les parlementaires est aussi prévue.

Une seconde séance prévue à l'automne

Lors d'une seconde séance, le rôle des parlementaires québécois dans l'accélération de l'action climatique sera abordé plus en détail, ainsi que les options pour le Québec en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements climatiques dans un objectif de carboneutralité.

M. Alain Webster se félicite de la tenue d'une telle activité : « La formation que nous donnerons s'inscrit dans un vaste mouvement de renforcement de nos capacités d'action face aux changements climatiques. La formulation de conseils fondés sur les dernières avancées de la science du climat, qui constitue la raison d'être du Comité que je préside, en est une des composantes essentielles. Je suis ravi de ce moment privilégié d'échange avec nos parlementaires de tous les partis. Cela démontre l'importance de la transition du Québec vers la carboneutralité, un défi majeur que nous devons relever ensemble. »

M. Alain Bourque, directeur général d'Ouranos, a tenu à mentionner qu'Ouranos « est fier de faire partie de cette initiative. Dans le contexte où nous subissons déjà les impacts des changements climatiques, la formation des décideurs, notamment celle des parlementaires, est absolument essentielle pour prendre de meilleures décisions collectives et mettre en place des politiques publiques plus efficaces. Il est crucial que les décideurs soient bien informés des risques croissants que posent les changements climatiques pour la société, l'économie, la santé publique, les écosystèmes et les infrastructures, afin de mieux protéger la population ».

« Je ne peux que me réjouir de cette initiative à l'intention de nos parlementaires, a, pour sa part, déclaré M. Rémi Quirion. Les changements climatiques sont un défi de tout premier plan pour l'avenir du Québec et de la planète. Il est important que nos élus puissent être informés sur la base des connaissances scientifiques les plus à jour, et échanger avec des experts sur cette question. Une séance qui s'inscrit dans la droite ligne du concept de conseil scientifique, à savoir que la prise de décision gouvernementale doit tenir compte de la science. On pourrait imaginer qu'une telle formation puisse être offerte à tous les élus, quel que soit le palier gouvernemental, de même qu'aux administrations publiques et à la société civile. »

À propos du Comité consultatif sur les changements climatiques

Le Comité consultatif sur les changements climatiques est un organisme indépendant créé pour conseiller le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs sur les politiques et les stratégies à mettre en œuvre pour lutter contre les changements climatiques. Le Comité rend publics ses avis au ministre, et ses membres sont en majorité issus du milieu scientifique. Le Comité a été créé par la Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification et il a débuté ses activités en avril 2021.

À propos d'Ouranos

Créé en 2001, Ouranos est né de la vision commune du gouvernement du Québec, d'Hydro-Québec et d'Environnement Canada, avec le soutien financier de Valorisation-Recherche Québec. Intégrant un réseau de quelque 450 scientifiques et professionnels issus de différentes disciplines, le consortium se concentre sur la science du climat et les vulnérabilités, les impacts et l'adaptation. Il vise l'acquisition et le développement de connaissances sur les changements climatiques, sur leurs impacts et sur les vulnérabilités socioéconomiques et environnementales, de façon à informer les décideurs de l'évolution du climat et à les conseiller pour identifier, évaluer, promouvoir et mettre en œuvre des stratégies d'adaptation locales et régionales.

À propos du scientifique en chef

En poste depuis septembre 2011, le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, représente les intérêts de la science et de la recherche sur de nombreuses tribunes au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Ce grand ambassadeur du Québec scientifique est devenu un personnage bien connu du grand public durant la pandémie de COVID-19 grâce à ses fréquentes interventions dans les médias et à ses talents de communicateur. Depuis septembre 2021, il est aussi président de la plateforme collaborative International Network for Government Science Advice (INGSA).

Sources et information :

Benoit Rigaud

Secrétaire

Comité consultatif sur les changements climatiques

Cellulaire : 418 558-1607

Courriel : [email protected]

Martin Brie

Directeur des relations gouvernementales et internationales

Ouranos

Cellulaire : 418 655-7216

Courriel : [email protected]

Benoit Sevigny

Directeur du service des communications et de la mobilisation des connaissances

Fonds de recherche du Québec

Téléphone : 514 873-2114, poste : 4619

Courriel : [email protected]

Note sur la formation :

La formation se tient à huis clos. Les médias ne seront pas autorisés à assister à la formation.

SOURCE Comité consultatif sur les changements climatiques