Face à la montée des risques climatiques, le Québec doit accélérer l'adaptation selon le Comité consultatif sur les changements climatiques

QUÉBEC, le 5 juin 2025 /CNW/ - Inondations destructrices, sécheresses agricoles, incendies de forêt records, vagues de chaleur mortelles : les événements climatiques extrêmes se multiplient au Québec et entraînent des coûts humains, économiques et sociaux croissants. Pour répondre à ces risques grandissants, le Comité consultatif sur les changements climatiques (CCCC) souligne le premier anniversaire du rapport du Groupe d'experts en adaptation aux changements climatiques (GEA) en lançant une nouvelle série d'actions destinées à accélérer la mise en œuvre de l'adaptation et la mobilisation des acteurs.

Parmi les gestes concrets annoncés aujourd'hui :

La création d'un sous-comité permanent sur l'adaptation , composé de six membres permanents - Alain Bourque , Alain Webster , Lota Dabio Tamini, Marie-Jo Ouimet , Annie Levasseur et Jérôme Dupras - et de membres externes issus de divers milieux;

, composé de six membres permanents - , , Lota Dabio Tamini, , et Jérôme Dupras - et de membres externes issus de divers milieux; La publication d'une nouvelle note climatique du Comité visant à informer le public et les décideurs en mettant en lumière les recommandations clés du rapport du GEA et les leviers immédiats à activer pour réduire la vulnérabilité des populations et des infrastructures;

du Comité visant à informer le public et les décideurs en mettant en lumière les recommandations clés du rapport du GEA et les leviers immédiats à activer pour réduire la vulnérabilité des populations et des infrastructures; Une série d'invitations aux ministres sectoriels concernés afin de collaborer pour favoriser l'intégration rapide et cohérente des recommandations du GEA dans les politiques publiques.

En effet, le Comité rappelle que plusieurs recommandations du rapport peuvent être mises en œuvre sans délai, en bonifiant les programmes existants, en clarifiant les responsabilités institutionnelles et en soutenant les territoires dans leurs efforts d'adaptation.

« Le coût de l'inaction augmente sans cesse. Chaque dollar investi dans l'adaptation aujourd'hui permet d'économiser jusqu'à 15 $ et d'éviter des pertes majeures demain. Les impacts des changements climatiques sont déjà bien réels au Québec et ils affectent directement nos forêts, nos villes, notre santé, nos infrastructures et nos économies locales », souligne Alain Bourque, coprésident du GEA.

Un appel à la mobilisation

Le Comité tient à souligner que le gouvernement du Québec a déjà posé plusieurs jalons importants en matière d'adaptation : modernisation du cadre d'aménagement du territoire, bonification des programmes de soutien aux municipalités, création de mécanismes d'accompagnement pour les communautés vulnérables, etc. Ces avancées témoignent d'une volonté réelle d'agir face à l'intensification des aléas climatiques.

Le Comité appelle toutefois de ses vœux une accélération de la mise en œuvre des recommandations et une mobilisation accrue et concertée de l'ensemble des acteurs : gouvernement du Québec, municipalités, communautés autochtones, secteur privé, chercheurs, groupes communautaires et citoyens. L'adaptation aux changements climatiques est une responsabilité collective qui exige cohérence, prévisibilité et financement à long terme.

« Il est temps de reconnaître que l'adaptation est un pilier essentiel de la santé, de la sécurité publique, de la résilience de nos écosystèmes et d'une économie durable. Elle doit être planifiée, financée et intégrée dans toutes les sphères de l'action gouvernementale, chez les principaux acteurs économiques et dans le milieu municipal, au bénéfice de toute la population québécoise, dans une démarche intégrant équité et mobilisation », affirme Alain Webster, coprésident du GEA.

Vous pouvez consulter la Note climatique 2 - L'importance de l'adaptation

À propos du Comité consultatif sur les changements climatiques

Le Comité consultatif sur les changements climatiques est un organisme gouvernemental indépendant qui conseille le gouvernement sur ses politiques climatiques, en s'appuyant sur des analyses scientifiques rigoureuses pour proposer des solutions aux enjeux de décarbonation et d'adaptation auxquels fait face le Québec. Composé de 13 membres principalement issus du milieu universitaire, le Comité détient collectivement une compétence et une expérience pluridisciplinaires en matière de lutte contre les changements climatiques.

