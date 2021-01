Les volumes de colis des petites entreprises ont beaucoup augmenté à mesure que les Canadiens se sont tournés vers le magasinage en ligne

OTTAWA, ON, le 18 janv. 2021 /CNW/ - À Postes Canada, nous sommes d'avis que l'adoption en masse du magasinage en ligne, qui s'est produite très rapidement, a créé un véritable point de bascule; l'incidence sur l'économie du pays sera profonde, surtout au fil de la reprise des activités après la COVID-19.

Voici trois grandes conclusions que nous retenons de notre expérience en tant que chef de file de la livraison des colis au Canada : les petites et moyennes entreprises canadiennes ont intensifié leur présence dans le secteur du magasinage en ligne, les Canadiens s'attendent à pouvoir se faire livrer une plus grande quantité d'articles, et les exigences envers les entreprises de livraison continueront à augmenter de façon considérable.

À Postes Canada, nous sommes fiers de servir tous les Canadiens, et ce que nous avons appris dans la dernière année nous aidera à planifier notre avenir.

Doug Ettinger, président-directeur général, Postes Canada

Une fin d'année record pour une année sans précédent :

En 2017, Postes Canada a livré un million de colis par jour pendant 67 jours, principalement pendant les Fêtes. En 2020, nous avons commencé à livrer un million de colis et plus par jour à la mi-avril, et ce rythme s'est maintenu jusqu'à la fin de l'année, soit pendant 181 jours de livraison consécutifs.

Au cours des deux semaines avant Noël, en incluant le 24 décembre, nous avons livré près de 20 millions de colis aux Canadiens, y compris un nombre record de 2,4 millions de colis en une seule journée, le lundi 21 décembre. Dans des circonstances difficiles, Postes Canada a battu des records de livraison de colis au Canada, mais ce n'était toujours pas suffisant pour répondre à la demande. Nos employés ont travaillé très fort pour effectuer la livraison, et nous avons veillé à leur sécurité.

Voici trois grandes conclusions que nous retenons de notre expérience en 2020.

1. Les petites et moyennes entreprises se sont adaptées rapidement et leurs ventes en ligne ont augmenté de façon considérable.

Le nombre de colis reçus par Postes Canada provenant de petites entreprises a augmenté de plus de 50 % en 2020 par rapport à 2019, une grande partie de cette augmentation s'étant produite au quatrième trimestre (62 % en octobre, 73 % en novembre et 85 % en décembre).

Le nombre d'inscriptions à notre programme Solutions pour petites entreprises a augmenté de près de 70 %. Le programme est gratuit et donne droit à des réductions sur l'expédition en plus d'offrir du soutien.

Le nombre de colis déposés aux bureaux de poste, principalement par de petites ou jeunes entreprises, a connu une augmentation de 45 %.

Ces entreprises dépendent largement de Postes Canada pour atteindre leurs clients partout au pays. Il est important de mentionner que nous avons travaillé en étroite collaboration avec beaucoup de nos gros clients pour limiter le nombre de livraisons et ainsi gérer la demande pendant la période de pointe des Fêtes.

2. La plupart des Canadiens sont désormais à l'aise de magasiner en ligne. Ils continueront à acheter plus souvent un plus grand nombre d'articles auprès d'une grande variété de détaillants.

En 2020, le magasinage en ligne au Canada a fait un bond correspondant à quelques années de croissance normale, ce qui a poussé les détaillants et les entreprises de livraison à redoubler d'efforts pour répondre à la demande.

a fait un bond correspondant à quelques années de croissance normale, ce qui a poussé les détaillants et les entreprises de livraison à redoubler d'efforts pour répondre à la demande. Selon les analyses de l'industrie et des données à l'interne, Postes Canada estime que les ventes en ligne au Canada ont augmenté de 54 % pour atteindre 62,9 milliards de dollars en 2020, et qu'elles atteindront près de 80 milliards de dollars d'ici 2023.

3. Les Canadiens et les détaillants avec lesquels ils font affaire s'attendent de plus en plus à un service de livraison pratique, à temps, fiable et sûr.

Un sondage de Postes Canada mené en octobre auprès de 2 500 acheteurs en ligne a révélé que les trois quarts d'entre eux magasinent plus souvent auprès de détaillants dont le transporteur garantit une livraison sûre des colis.

Environ les deux tiers des acheteurs privilégient des détaillants qui offrent des options de livraison flexibles, surtout s'il est possible de se rendre à des emplacements de ramassage pratiques et sûrs lorsque la livraison ne peut pas être effectuée.

Nous avons aussi constaté en 2020 que la population s'attend à ce que les entreprises traitent leurs employés et les collectivités qu'elles desservent avec respect. C'était important que les Canadiens comprennent les efforts que nous avons déployés pour assurer leur sécurité et celle de notre personnel tout en fournissant un service essentiel cette année.

