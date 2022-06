UNE FAMILLE D'HABITAT POUR L'HUMANITÉ OBTIENT SON NOUVEAU CHEZ-SOI À BRANDON

Le nouveau duplex destiné à Kim et à ses deux garçons est doté de caractéristiques écoénergétiques, comme une étanchéité à l'air et une isolation accrues, ainsi qu'un éclairage à DEL.

Le modèle de propriété résidentielle abordable d'Habitat pour l'humanité comble une lacune pour les personnes qui sont incapables d'acheter un logement et qui autrement ne pourraient pas être admissibles à un prêt hypothécaire traditionnel. Dans chaque province et territoire du Canada, les organismes locaux d'Habitat pour l'humanité aident à construire et à remettre en état des logements, tant des maisons individuelles que des immeubles collectifs, de manière à offrir des habitations convenables et abordables. Grâce à des bénévoles et à des donateurs, Habitat pour l'humanité aide des familles à bâtir leur propre logement et à obtenir un prêt hypothécaire abordable, adapté à leur revenu. Être propriétaire d'un logement sûr, convenable et abordable est essentiel pour que les familles puissent se bâtir une vie en ayant plus de choix et de possibilités.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est ravi d'aider des familles comme celle de Kim à se procurer, à Brandon, un nouveau logement qui leur permettra de s'épanouir. Grâce à nos partenariats avec d'admirables organisations comme Habitat pour l'humanité, nous continuerons d'apporter un réel changement ici, à Brandon, et partout au Canada. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - Kevin Lamoureux, député de la circonscription fédérale de Winnipeg-Nord

« Nous remercions la SCHL d'avoir accepté qu'Habitat puisse participer au Fonds de co-investissement, un programme clé de la Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral. Cette collaboration nous a permis d'augmenter considérablement le nombre de familles que nous aidons à accéder à la propriété et donc à sortir de la pauvreté. » - Sandy Hopkins, directrice générale, Habitat pour l'humanité Manitoba

« Notre partenariat avec la SCHL permet à un plus grand nombre de familles comme celle de Kim de se rapprocher de la stabilité et de l'autonomie grâce à l'accession à une propriété abordable. Il ne s'agit pas uniquement d'investissements dans le logement, mais aussi d'investissements dans le bien-être économique et social des familles et de leurs collectivités. » - Julia Deans, présidente-directrice générale, Habitat pour l'humanité Canada

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



rénover jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements abordables pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser 2,9 milliards de dollars en financement dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

