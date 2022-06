L'Arboretum de Hanbat, où se trouve le Centre d'écologie des insectes, est situé à Dunsan, le quartier du centre-ville de Daejeon, la plus grande ville de Chungcheong-do, en Corée du Sud. Il s'agit du plus grand arboretum urbain du pays. Relié à Gapcheon, à Yudeungcheon et à l'axe vert du complexe gouvernemental de Daejeon, il offre un espace aux organismes vivants ainsi qu'aux plantes grâce à son excellent environnement écologique et à son paysage naturel.

L'Arboretum de Hanbat est situé au cœur du parc d'exposition scientifique de Daejeon et est apprécié par les gens en tant que centre artistique en raison de la présence d'espaces culturels et de repos, notamment le Centre des arts de Daejeon, le Musée d'art et le Centre de musique traditionnelle coréenne de Yeonjeong. Il s'agit également du plus grand arboretum artificiel situé dans le centre d'une ville coréenne, relié au complexe gouvernemental de Daejeon et aux terrains élevés du parc scientifique, ainsi que d'un endroit où les jeunes peuvent découvrir la nature et où tous les citoyens peuvent se reposer tout en profitant de la nature en ville.

L'attrait de l'Arboretum de Hanbat réside dans le fait qu'il s'agit d'un arboretum écologique doté de fonctions écologiques réelles plutôt que d'un simple arboretum artificiel. Le 28 avril 2005, Seowon, situé à l'ouest du parc d'expositions scientifique de Daejeon, a ouvert ses portes pour la première fois, suivi de Dongwon en 2009 et d'un jardin botanique tropical en 2011, formant ce qui est connu aujourd'hui comme l'Arboretum de Hanbat.

Il y a maintenant 1 787 ressources végétales exposées sous 24 thèmes, dont un jardin Mugunghwa, un jardin de fleurs sauvages, un jardin d'arbustes, un jardin de magnolias et un jardin de rochers composé de 19 thèmes. C'est un arboretum urbain avec des fleurs et des arbres frais ainsi que des fleurs saisonnières et un parc botanique tropical. En outre, l'Arboretum de Hanbat conçoit et met en œuvre un certain nombre de programmes d'éducation à l'environnement forestier axés sur des expositions et des expériences visant à sensibiliser les gens à la pertinence et à la valeur de l'environnement naturel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1847826/photo.jpg

SOURCE Daejeon Hanbat Arboretum

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Lee Won Jae, +82-070-7011-3611, [email protected]