QUÉBEC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - La Fondation Air Canada, l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB), la Fondation de l'autisme de Québec et Autisme Québec unissent leurs forces pour offrir la Journée de l'aviation pour l'autisme, le dimanche 26 octobre, de 7 h à 12 h, à l'Aéroport international Jean-Lesage de Québec.

Fondation de l'autisme de Québec (Groupe CNW/Fondation de l'autisme de Québec)

Cette activité inclusive et rassurante permettra aux personnes autistes et à leur famille de découvrir le parcours aéroportuaire dans un environnement calme et structuré. L'objectif : démystifier les voyages en avion et réduire l'anxiété liée aux déplacements aériens. Les participants auront la chance de vivre toutes les étapes d'un vol - de l'enregistrement à l'embarquement - avec le soutien d'une équipe attentionnée.

« Pour les familles avec un enfant autiste, prendre l'avion peut représenter un immense défi. Les vols de familiarisation offrent non seulement des outils pour apprivoiser cette expérience, mais aussi la confiance pour rêver plus loin. Ces expériences permettent de surmonter des barrières souvent invisibles, en créant un environnement rassurant et adapté, où chaque enfant peut découvrir le plaisir de voyager en toute confiance. »

- Brigitte Saint-Pierre, directrice de l'engagement communautaire et porte-parole de la Fondation Air Canada

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national Journées de l'aviation au service de l'autisme, mis sur pied par la Fondation Air Canada. Ce programme permet aux enfants autistes et à leur famille de se familiariser concrètement avec les processus par la pratique.

« C'est un privilège pour nous d'accueillir à YQB les familles participantes afin de leur faire vivre une expérience du parcours passager à la fois positive et rassurante. Ce moment de découverte et d'apprentissage illustre notre volonté commune de rendre le voyage accessible à toutes et à tous. Un grand merci à Air Canada, à la Fondation Air Canada, à Autisme Québec et à la Fondation de l'autisme de Québec pour leur engagement et leur précieuse collaboration à la réalisation de cette toute première édition à Québec. »

- Stéphane Poirier, président et chef de la direction, Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB)

Cette expérience permet aux familles de vivre un moment d'apprentissage dans un cadre sécurisant, tout en renforçant leur confiance pour de futurs déplacements. La Fondation de l'autisme de Québec et Autisme Québec sont fières de collaborer à cette belle initiative qui contribue à rendre le monde du voyage plus accessible, inclusif et bienveillant.

À propos des partenaires

La Fondation Air Canada soutient des organismes canadiens qui viennent en aide aux enfants et aux familles dans le besoin, notamment par des programmes favorisant la santé et le bien-être.

Air Canada est la plus grande compagnie aérienne du pays et s'engage à promouvoir l'inclusion et l'accessibilité à travers ses services et ses initiatives communautaires.

L'Aéroport international Jean-Lesage de Québec (YQB) joue un rôle essentiel dans la connectivité de la région et s'implique activement dans des initiatives sociales et inclusives.

La Fondation de l'autisme de Québec et Autisme Québec œuvrent pour le bien-être, l'autonomie et la pleine participation sociale des personnes autistes et de leur famille dans la région de Québec.

Source :

Marie-Élaine Coulombe, responsable communications

Contact : [email protected] | 418 624-7432, poste 105

Site Web : www.fondationautismequebec.org

SOURCE Fondation de l'autisme de Québec