« Les employés recrutés à l'étranger tomberont littéralement sous le charme de la ville de Québec », a ajouté le maire de Québec, M. Régis Labeaume. « En plus de découvrir la richesse de notre culture et de notre patrimoine quatre fois centenaire, les nouveaux arrivants se sentiront rapidement chez eux grâce à l'accueil chaleureux qui fait la renommée des Québécois. »

« Alors que notre soutien à la franchise augmente constamment à travers les opportunités de développement en création, en design et en conception d'environnement, c'est une opportunité en or de mettre de l'avant les talents et l'expertise de notre équipe, ainsi que notre capacité à travailler sur des projets ambitieux, créatifs et stimulants », a déclaré Nour Polloni, nouvelle co-directrice de studio chez Beenox.

Beenox comptera sur son expertise

Beenox a travaillé en étroite collaboration avec Treyarch and Raven Software sur le récent Call of Duty: Black Ops Cold War, dans lequel le studio continue à diriger le développement de la version PC. Grâce à sa versatilité et à sa polyvalence, le studio s'est bâti une solide réputation quant à sa capacité à livrer des jeux vidéo AAA de qualité supérieure.

Beenox continue également à fournir un soutien essentiel au développement de Call of Duty : Warzone en travaillant en étroite collaboration avec Infinity Ward, Raven Software et Treyarch, notamment dans la création de nouveaux contenus pour les prochaines saisons.

« Depuis son lancement en mars 2020, Call of Duty : Warzone a fait le bonheur des fans de partout à travers le monde grâce à sa jouabilité et ses expériences de jeu inégalées. Avec plus de 85 millions de joueurs, nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de continuer à travailler en étroite collaboration avec toutes les équipes de Call of Duty afin d'apporter du nouveau contenu à venir, » a déclaré Thomas Wilson, co-directeur de studio chez Beenox.

Rénovations et expansion

Avec l'objectif d'embaucher plus de 100 nouveaux employés, Beenox a débuté ses plans d'agrandissement et de rénovations dans l'immeuble situé au 305, boulevard Charest.

« Afin d'accommoder la croissance à venir, nous envisageons d'obtenir des étages supplémentaires dans l'immeuble du boulevard Charest. Nos nouveaux bureaux seront aménagés conformément aux meilleures pratiques de l'industrie en termes de travail collaboratif. On veut que les gens aient le goût de venir au studio et d'y être aussi bien, sinon mieux, qu'à la maison », mentionne Thomas Wilson.

Des partenaires-clés pour le recrutement à grande échelle

Beenox entamera une campagne de recrutement pour combler plusieurs postes, notamment en programmation, en conception de jeu, en conception d'interface et en création artistique. Le studio travaillera de pair avec Québec International et le créneau Québec EPIX afin d'identifier et de recruter les meilleurs talents à travers le monde.

« Québec International et le créneau d'excellence en techno créativité en jeu vidéo, animation et expériences immersives, Québec EPIX, sont heureux d'accueillir cette importante expansion de BEENOX à Québec. L'annonce faite aujourd'hui témoigne que Québec est une région technologique avant-gardiste qui se distingue à l'échelle internationale, par son ingéniosité et sa créativité, au sein de cette industrie. Cette expansion jouera sans contredit un rôle direct en création d'emplois, contribuant ainsi à renforcer l'attractivité de talents sur le territoire, » affirme Carl Viel, président-directeur général, Québec International.

« Fondée à Québec en 2000, Beenox a su se tailler une place de choix dans l'univers de la création des jeux vidéo. L'annonce de la création de 100 emplois de qualité dans la région de la Capitale-Nationale confirme, à nouveau, combien le secteur du jeu vidéo est névralgique dans la relance du développement économique de Québec. De plus, il stimule l'attraction de nouveaux investissements et de nouveaux talents internationaux. L'équipe d'Activision et de Beenox peut compter sur nous pour l'accompagner et la soutenir dans ce réinvestissement et dans ses projets à venir, » explique Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International.

Le recrutement a d'ailleurs déjà commencé. Beenox a notamment pris les mesures nécessaires pour attirer des candidats de l'étranger à venir s'établir à Québec et déploiera sous peu des campagnes ciblées dans des pays francophones.

À propos de Beenox

Beenox est un studio de développement de jeux vidéo de niveau mondial établi à Québec depuis 2000. Propriété d'Activision Publishing Inc., chef de file mondial dans le développement, l'édition et la distribution de produits de divertissement interactif, Beenox peut compter sur une équipe d'employés hautement qualifiés, fiers de réussir ensemble. Leur mission : créer des jeux mémorables de par leur niveau d'exécution et d'innovation.

