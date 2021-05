Une excellente initiative du ministre Lacombe qui permettra la création de nouvelles places en milieu familial

QUÉBEC, le 13 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) (www.cqsepe.ca) applaudit le ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe d'avoir entendu et retenu notre demande à l'effet de permettre aux responsables de services éducatifs en milieu familial (RSG) de ne plus compter dans leur ratio, leurs propres enfants d'âge scolaire de moins de 9 ans.

Cette annonce aura pour conséquence d'améliorer, de façon significative, la disponibilité de l'offre de service en milieu familial. Il est à noter que la garde en milieu familial régie et offrant des places à contribution réduite (PCR) demeure un mode de garde recherché par plusieurs parents.

De plus, cette nouvelle disposition rendra notre secteur beaucoup plus attractif pour les personnes désirant offrir des services de garde en milieu familial régi.

« Je me réjouis aujourd'hui pour tous les parents qui attendent une place en milieu familial régi et qui, de par cette mesure, pourront se voir offrir plus rapidement cette place pour leur enfant » déclare madame Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

