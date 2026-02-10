La cinquième étude de marché annuelle sur la cryptomonnaie et la conformité de StarCompliance met en évidence les progrès progressifs, même si des lacunes de la politique de négociation de cryptomonnaies des employés persistent

ROCKVILLE, Maryland, 10 février 2026 /CNW/ - StarCompliance (Star), un chef de file en matière de technologie de conformité des employés et des entreprises, publie aujourd'hui les principales conclusions de sa cinquième étude annuelle du marché de la cryptomonnaie et de la conformité, qui donne un aperçu de la façon dont les entreprises gèrent la négociation de cryptomonnaies par les employés. L'étude évalue l'état de préparation des entreprises à surveiller les transactions et les avoirs cryptos des employés tout en soulignant les lacunes critiques en matière de conformité.

L'étude a révélé que 63 % des entreprises à l'échelle mondiale autorisent la négociation de cryptomonnaies des employés sans approbation préalable, ce qui révèle une lacune importante en matière de conformité à une période d'examen réglementaire accru des actifs numériques à l'échelle mondiale.

De plus, 79 % des entreprises à l'échelle mondiale ne prévoient pas mettre en œuvre une politique de négociation de cryptomonnaies en 2026, ce qui les expose à un large éventail de conflits d'intérêts, y compris le délit d'initié et la mauvaise manipulation de l'information importante non publique.

« À mesure que la réglementation des actifs numériques se transforme en normes claires et définies à l'échelle mondiale, les entreprises peuvent aller de l'avant avec une plus grande confiance dans l'élaboration de programmes de conformité complets », déclare Steve Brown, responsable du développement commercial chez Star. « Nos données montrent que les entreprises qui ont formalisé rapidement les politiques de négociation de cryptomonnaies des employés sont mieux positionnées à mesure que la réglementation prend forme, tandis que celles qui n'ont pas de contrôles clairs font maintenant face à une pression croissante pour rattraper leur retard en utilisant les feuilles de route réglementaires établies. »

Principales conclusions de l'étude :

La gouvernance de la négociation de cryptomonnaies reste dangereusement immature 63 % des répondants déclarent n'avoir aucune politique officielle sur la négociation de cryptomonnaies des employés 37 % confirment qu'une politique est en place, ce qui souligne une disparité significative entre les politiques des entreprises.



Une visibilité limitée crée un écart critique en matière de contrôle Plus de 50 % des répondants ont choisi le manque de visibilité comme principal défi pour surveiller le commerce de cryptomonnaies et détecter les conflits ou l'utilisation abusive des MNPI



L'état de préparation à la réglementation accuse un retard par rapport à l'élan de la réglementation 75 % des répondants décrivent leur organisation comme « plutôt mal préparée » ou « très mal préparée » à gérer les risques liés à la cryptomonnaie, à la tokenisation et à la prédiction du marché



Les approches passives dominent malgré une orientation réglementaire claire

Les entreprises sont divisées dans leur réponse réglementaire en prévision des actifs symboliques et de la réglementation du marché numérique

46 % déclarent avoir une approche « attentiste » 25 % planifient, mais n'ont pas encore pris de mesures Seulement 21 % prennent des mesures énergiques Huit pour cent se disent ne pas être informés



Star propose ses Solutions de traitement des cryptomonnaies et de conformité des actifs tokenisés pour offrir une autorisation préalable automatisée, une détection des risques en temps réel et une surveillance continue permettant aux employés qui veulent négocier et vendre des cryptomonnaies pour le faire facilement tout en offrant à l'entreprise la visibilité dont ils ont besoin pour protéger leur activité.

À propos de StarCompliance

StarCompliance est l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques en matière de conformité des employés et des entreprises. Reconnu depuis plus de 25 ans par des millions d'utilisateurs dans 120 pays, StarCompliance Enterprise Platform offre une interface conviviale qui relie les personnes, les flux de travail et les données, offrant la technologie et les informations exploitables nécessaires pour atténuer proactivement les risques et surveiller les conflits à l'échelle mondiale. Visitez StarCompliance : Logiciel de conformité réglementaire des employés pour découvrir la sécurité complète et l'assurance inégalée dont vous avez besoin pour bâtir une culture connectée de conformité dès aujourd'hui.

