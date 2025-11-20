L'outil Expense Tracking Connector de StarCompliance est maintenant disponible dans le centre d'applications Concur de SAP, offrant une solution automatisée aux entreprises

ROCKVILLE, Maryland, le 20 nov. 2025 /CNW/ -- StarCompliance (Star), un important fournisseur de solutions technologiques de conformité pour les employés et les entreprises, a annoncé aujourd'hui une intégration avec Concur® Expense. La solution Expense Tracking Connector de StarCompliance offre un moyen plus facile et convivial de gérer et de rapprocher les dépenses des employés, ce qui améliore l'exactitude, l'efficacité et la surveillance dans l'ensemble du processus de conformité.

« La solution Expense Tracking Connector de StarCompliance fait passer l'automatisation et l'exactitude à un niveau supérieur, a déclaré Kelvin Dickenson, chef des produits chez StarCompliance. « Grâce à l'intégration aux systèmes de dépenses de premier plan comme Concur Expense, les entreprises peuvent automatiquement associer les dépenses déclarées aux déclarations préautorisées dans STAR, repérer rapidement les écarts et maintenir une piste de vérification complète au sein d'une plateforme centralisée. Cela simplifie les flux de travail liés à la conformité, réduit l'examen manuel et donne aux équipes plus de temps à consacrer aux priorités stratégiques. »

Voici les faits saillants de la solution Expense Tracking Connector :

Jumelage automatisé des dépenses : Intégré à Concur Expense, STAR importe automatiquement les dépenses déclarées et les compare aux déclarations existantes, ce qui réduit considérablement la révision manuelle.

: Intégré à Concur Expense, STAR importe automatiquement les dépenses déclarées et les compare aux déclarations existantes, ce qui réduit considérablement la révision manuelle. Résolution des divergences : STAR signale les non-concordances en ce qui concerne le montant, le destinataire, l'entreprise et le lieu de la déclaration des dépenses, ce qui permet aux employés et aux responsables de la conformité de les examiner et de faire les corrections rapidement.

: STAR signale les non-concordances en ce qui concerne le montant, le destinataire, l'entreprise et le lieu de la déclaration des dépenses, ce qui permet aux employés et aux responsables de la conformité de les examiner et de faire les corrections rapidement. Économies de temps grâce à la centralisation : Il n'est plus nécessaire de télécharger et d'examiner des données sur plusieurs feuilles de calcul. Tout est géré au sein d'une plateforme centralisée, ce qui permet d'accélérer l'analyse et la prise de décisions.

: Il n'est plus nécessaire de télécharger et d'examiner des données sur plusieurs feuilles de calcul. Tout est géré au sein d'une plateforme centralisée, ce qui permet d'accélérer l'analyse et la prise de décisions. Notifications et suivi : La messagerie intégrée à l'application et les alertes par courriel automatisées permettent de respecter l'échéancier des tâches, tandis qu'une piste de vérification complète donne une vue d'ensemble des mesures et résolutions.

La solution Expense Tracking Connector de Star est maintenant disponible dans le centre d'applications Concur de SAP [lien].

À propos de StarCompliance

StarCompliance est un important fournisseur de solutions technologiques de conformité pour les employés et les entreprises. Profitant de la confiance de millions d'utilisateurs dans 120 pays depuis plus de 25 ans, StarCompliance Enterprise offre une interface conviviale qui fournit les données, la technologie et les renseignements exploitables nécessaires pour atténuer les risques de façon proactive, surveiller les conflits à l'échelle mondiale et soutenir des réglementations complexes en matière de dénonciation. Visitez www.starcompliance.com pour découvrir un programme de sécurité complet et l'assurance sans précédent dont vous avez besoin pour mettre sur pied une culture de conformité aujourd'hui.

SAP et tous les autres produits et services de SAP mentionnés aux présentes ainsi que leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou déposées de SAP SE en Allemagne et dans d'autres pays. Consultez la page https://www.sap.com/copyright pour obtenir davantage de renseignements et avis sur ses marques de commerce. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont les marques de commerce de leurs entreprises respectives.

Personne-ressource pour les médias :

[email protected]

+1 917-868-7791

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2582427/Star_Compliance_Logo.jpg

SOURCE StarCompliance