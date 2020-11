La recherche montre également que de nombreux étudiants canadiens ont été découragés de poursuivre des études scientifiques à l'école, car on leur a dit qu'ils n'étaient pas assez intelligents, et ce, à une échelle plus élevée que la moyenne mondiale.

LONDON, ON, le 10 nov. 2020 /CNW/ - Pour la première fois depuis 2018, moins de Canadiens sont sceptiques à l'égard de la science. Une nouvelle recherche de l'indice de l'état de la science 3M de 2020 1 montre que le scepticisme canadien envers la science a baissé de manière considérable, en passant de 29 % avant la pandémie à 21 %, avec 50 % de Canadiens maintenant plus enclins à promouvoir la science en raison de la pandémie (par rapport à 25 % avant la pandémie) et qui disent qu'ils appuieraient la science dans le cadre d'un débat sur ses mérites. La lutte de l'humanité contre la COVID-19 a mis de l'avant la communauté scientifique et la présidente de 3M Canada, Penny Wise, croit qu'il s'agit du moment idéal pour mettre la science de l'avant et qu'il est grand temps de changer les attitudes face à la formation en STIM.

« Alors que nous sommes confrontés à l'un des plus grands enjeux au monde, l'étude indique que les Canadiens font plus confiance à la science que jamais », a dit Penny Wise, présidente de 3M Canada. « L'indice de l'état de la science 3M montre que, alors que l'image positive de la science est à la hausse, les obstacles à la formation en STIM doivent être éliminés si nous voulons continuer à résoudre des problèmes critiques qui préoccupent la plupart des Canadiens. En tant qu'entreprise scientifique, nous nous sentons très interpellés. »

Entre les gens qui étaient découragés par les sciences de la maternelle à la 12e année, 43 % des Canadiens disent que le fait qu'ils se soient fait dire qu'ils n'étaient pas suffisamment intelligents était la raison principale pour laquelle ils ont été dissuadés de poursuivre leurs études en science, par rapport à 34 % à l'échelle mondiale2.

« Le plan d'action pour promouvoir la science est d'éliminer la stigmatisation à l'égard de la formation en STIM et de renforcer les avantages de la formation et des carrières dans ce domaine », a dit Mme Wise. « Des parents aux éducateurs, en passant par les gouvernements et l'industrie, nous devons nous concentrer à encourager les étudiants à continuer, de manière délibérée et systématique, et non à abandonner, et à les exposer à l'avenir prometteur que la science peut leur offrir. »

En outre, l'indice de l'état de la science 3M révèle qu'il faut en faire plus pour fournir aux étudiants des exemples clairs du rôle de la science dans divers choix de carrière. Environ 58 % des Canadiens ont indiqué que les étudiants seraient plus inspirés à poursuivre une carrière en science s'ils comprenaient mieux les différentes possibilités d'emploi dans le domaine, selon les données avant la pandémie3.

« Une profession scientifique ne se limite pas au laboratoire. En fait, de nombreuses professions qui touchent nos vies quotidiennes dépendent de la science et celle-ci joue un rôle dans la conception, la cuisine et les sports », a dit Mme Wise. « Il est donc important que nous encouragions et soutenions nos jeunes tout en créant un lien avec la façon dont la science contribue aux carrières qui les passionnent, afin de les aider à développer une curiosité au-delà de ce qu'ils sont habitués à voir. C'est là que nous allons trouver notre futur effectif qui aidera à améliorer nos vies pour les décennies à venir. »

« Il est important que les jeunes voient personnellement à quoi pourrait ressembler un avenir dans le domaine de STIM et que l'étincelle se crée à la maison et dans la classe », a dit Brett McCollum, Ph. D., professeur de chimie à l'Université Mount Royal, récipiendaire d'une Bourse d'enseignement de 3M en2019. « En tant qu'éducateurs et parents, nous devons nous débarrasser de la mentalité nous dictant que le talent détermine le succès. Nous devons plutôt encourager les jeunes en leur envoyant comme message qu'ils ont la possibilité de faire une différence. La science qui change le monde est basée sur la pratique et la persévérance. »

Le prix du Programme de bourses d'enseignement de 3M de 2020 reconnaît 10 récipiendaires de la Société pour l'avancement de la pédagogie dans l'enseignement supérieur (SAPES) qui sont d'excellents enseignants et leaders au sein de la communauté, et qui comprennent le pouvoir d'exploiter le plein potentiel des étudiants.

Conclusions importantes issues de l'indice de l'état de la science 3M de 2020 :

Le scepticisme des Canadiens à l'égard de la science a diminué pour la première fois en trois ans, en baisse de 8 points, passant de 29 % à 21 % depuis le début de la pandémie.

Avant la pandémie, seulement 25 % des Canadiens (par rapport à 20 % mondialement) ont dit qu'ils appuieraient la science au moment de débattre ses mérites avec les autres.

Maintenant, le Canada est divisé en ce qui concerne la manière dont la pandémie a influencé leur promotion de la science : 50 % sont plus susceptibles d'appuyer la science en raison de la pandémie par rapport à 50 % qui le sont moins ou qui n'ont pas changé d'idée.

Trop de Canadiens réfléchissent encore rarement à l'influence de la science dans leur vie de tous les jours (69 % par rapport à 63 % à l'échelle mondiale).

Méthodologie du sondage

L'indice de l'état de la science de 3M présente deux vagues de recherches originales, indépendantes et représentatives à l'échelle mondiale (selon les données démographiques de recensement) en 2020, toutes deux menées par la société de recherche mondiale Ipsos au moyen d'une combinaison d'entrevues en ligne et hors ligne.

Vague avant la pandémie : L'étude avant la pandémie 2020 a été menée dans 14 pays auprès de 1 000 adultes de la population générale (18 ans et plus) dans chacun des pays suivants : le Brésil, le Canada, la Chine, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, le Mexique, la Pologne, le Singapour, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Au niveau de confiance de 95 %, la marge d'erreur est de +/- 0,83 point de pourcentage à l'échelle mondiale pour 14 pays et de +/- 3,1 points de pourcentage pour les pays individuels.

Vague de l'étude éclair pendant la pandémie : L'étude éclair pendant la pandémie 2020 a été menée auprès de 1 000 adultes de la population générale (18 ans et plus) dans 11 des 14 pays de l'étude avant la pandémie 2020. Les pays exclus de cette étude éclair sont l'Inde, le Mexique et l'Afrique du Sud. Au niveau de confiance de 95 %, la marge d'erreur est de +/- 0,94 point de pourcentage à l'échelle mondiale pour 11 pays et de +/- 3,1 points de pourcentage pour les pays individuels.

Pour établir une comparaison de l'indice de l'état de la science au fil des ans, une moyenne de suivi de 9 pays a été utilisée avec une marge d'erreur de +/- 1,04 point de pourcentage. Les pays inclus dans cette moyenne sont le Brésil, le Canada, la Chine, l'Allemagne, le Japon, la Pologne, le Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Les résultats de l'étude avant la pandémie 2020 ont été obtenus entre août et octobre 2019 et ceux de l'étude éclair pendant la pandémie 2020 entre juillet et août 2020.

