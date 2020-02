Une étude réalisée par TurboImpôt indique que 66 % des Québécois auraient aimé apprendre à remplir une déclaration de revenus à l'école

Le service IMPÔTNET est officiellement ouvert, et TurboImpôt aide les Québécois à faire leurs impôts en toute confiance grâce au soutien d'experts.

MONTRÉAL, le 24 févr. 2020 /CNW/ - L'ouverture officielle du service IMPÔTNET de l'Agence du revenu du Canada aujourd'hui marque le début de la période des impôts. Cependant, de nombreux Québécois se sentent désemparés lorsque vient le temps de produire leurs déclarations de revenus. En effet, selon une récente étude menée par TurboImpôt, plus de 8 adultes québécois sur 10 déplorent le fait qu'ils n'aient pas appris à remplir leurs déclarations de revenus à l'école.

Pour nombre d'entre eux, la période des impôts est une source de stress directement liée à l'obligation de produire leurs déclarations, sans toutefois devoir y consacrer trop de temps. Espérant obtenir un gros remboursement, ils craignent ne pas y trouver leur compte. C'est pourquoi TurboImpôt offre cette année le service TurboImpôt en direct qui permet d'obtenir l'aide d'un expert en fiscalité.

« Dans la vie, on apprend bien des choses intéressantes qui ne nous préparent pas nécessairement à la vie adulte. Par exemple, 50 % des Québécois ont appris à disséquer une grenouille à l'école, mais moins de 20 % d'entre eux ont appris les rudiments des impôts. experts de TurboImpôt offrent aux Québécois le savoir-faire requis pour faire leurs impôts en toute confiance », explique Matt Lisowski, directeur général de TurboImpôt Canada.

L'étude révèle également que les deux tiers des Canadiens âgés de 18 à 34 ans n'ont jamais appris les notions de base de l'impôt et pourraient bénéficier de l'aide et des conseils d'un expert en la matière. De plus, près de la moitié d'entre eux ne se sentent pas capables de remplir leurs déclarations de revenus sans l'aide d'un professionnel. Les experts de TurboImpôt ont en moyenne une dizaine d'années d'expérience, donc lorsqu'ils révisent vos déclarations, répondent à vos questions en temps réel ou préparent vos déclarations, vous savez qu'ils ont ce qu'il faut pour bien faire vos impôts.

« 63 % des Québécois affirment ne pas avoir appris les notions de base de l'impôt après leurs études secondaires. Il n'est donc pas surprenant que la période des impôts soit une source de stress pour de nombreuses personnes », déclare M. Lisowski. « Heureusement, TurboImpôt peut aider les Québécois à produire leurs déclarations de revenus en toute confiance en comptant sur l'aide d'un expert lorsqu'ils en ont besoin. »

Comme la moitié des adultes affirment ne pas avoir recours aux services d'un comptable et craindre de ne pas bénéficier de tous les crédits d'impôt auxquels ils ont droit, TurboImpôt en direct vise à aider les Québécois à faire leurs impôts eux-mêmes, avec un expert disponible pour les aider. De la situation fiscale la plus simple à la plus complexe en passant par les revenus de travailleur autonome, TurboImpôt est la solution pour traverser la période des impôts l'esprit tranquille et produire ses déclarations de revenus en toute confiance.

Sondage mené par Dig Insights Inc. au sujet des connaissances et des attitudes en matière d'impôt. Les réponses ont été recueillies entre le 15 et le 21 janvier 2020 en français et en anglais auprès de 2 026 Canadiens âgés de 18 à 65 ans. Les résultats ont été pondérés en fonction de l'âge, du sexe et de la région des répondants. À des fins de comparaison, la marge d'erreur associée à cette taille d'échantillon serait de +/- 2,2 %.

