Plus du tiers des répondants au sondage atteints de lupus n'ont pas pu avoir accès au vaccin contre la COVID-19 plus tôt que la population générale

WASHINGTON, 21 avril 2021 /CNW/ - Dans le cadre d'une nouvelle étude mondiale, plus de 6 100 personnes atteintes de lupus en provenance de plus de 85 pays ont partagé leurs expériences récentes associées à la pandémie de COVID-19 et leurs points de vue sur les vaccins contre la COVID-19. La moitié (50 %) des participants à l'étude ont signalé une diminution de l'accès à au moins un aspect des soins du lupus au cours des trois derniers mois, y compris une diminution de l'accès à un médecin ou rhumatologue spécialiste du lupus (36 %), aux tests médicaux (29 %), aux perfusions pour le traitement du lupus (24 %) et aux médicaments contre le lupus (17 %).

L'étude internationale menée par la Fédération mondiale du lupus apporte des précisions sur la manière dont les personnes atteintes de lupus ont été particulièrement touchées pendant la pandémie de COVID-19. L'étude a également révélé que 10 % des répondants ont reçu un diagnostic de COVID-19, un pourcentage bien au-delà de la moyenne mondiale de cas confirmés parmi la population générale. De plus, les répondants qui ont signalé un accès réduit aux soins du lupus étaient également plus susceptibles d'avoir signalé des complications sur le plan de la santé associées au lupus, y compris des poussées actives de lupus et des hospitalisations associées à la maladie.

« Partout dans le monde, les personnes atteintes de lupus continuent de se heurter à des obstacles importants et, par conséquent, à de graves problèmes de santé en raison de la pandémie de COVID-19. Différentes causes expliquent les difficultés d'accès aux soins et aux traitements, y compris la difficulté de se rendre à un rendez-vous médical par crainte de contracter la COVID-19, a déclaré Paul Howard, PDG de LUPUS UK. L'accès à des soins spécialisés et aux médicaments dont elles ont besoin est extrêmement important pour les personnes touchées par le lupus. Lorsqu'elles en sont privées, elles peuvent faire face à des conséquences néfastes pour leur santé, et même nécessiter une hospitalisation. »

En plus des problèmes importants concernant l'accès aux soins, l'étude a mis en lumière certains défis propres aux personnes atteintes de lupus concernant la vaccination contre la COVID-19. Plus du tiers des répondants (35 %) n'ont pas pu avoir accès au vaccin plus tôt que la population générale de leur région, même si le lupus peut exposer les gens qui en sont atteints à un risque d'infection plus élevé ou d'affaiblissement du système immunitaire en raison des effets des traitements immunosuppresseurs du lupus.

Les trois quarts des répondants (75 %) ont exprimé des préoccupations au sujet du vaccin contre la COVID-19, y compris les effets secondaires possibles du vaccin (68 %) et l'interaction du vaccin avec le lupus ou les médicaments contre le lupus (61 %).

« Même s'il est fortement recommandé que les personnes atteintes de lupus reçoivent le vaccin contre la COVID-19, certains facteurs doivent être pris en compte », a déclaré Karen H. Costenbader, MD, MPH, directrice du programme de lutte contre le lupus du Brigham and Women's Hospital du Massachusetts, aux États-Unis. Les personnes atteintes de lupus auraient avantage à discuter de leur plan de vaccination avec leur médecin afin de bien comprendre comment leur régime de traitement actuel peut influer sur les réactions au vaccin, et de déterminer le meilleur moment pour recevoir le vaccin. Il s'agit d'une autre étape supplémentaire que les personnes touchées par le lupus doivent franchir en cette période difficile, au moment où nous cherchons tous à " retrouver une vie normale " dans la mesure du possible. »

Cliquez ici pour voir un aperçu des résultats ou ici pour connaître les résultats détaillés de l'étude. Nous vous invitons à vous joindre à nous le 10 mai dans le cadre de nos efforts visant à sensibiliser la population mondiale au lupus dans le cadre de la Journée mondiale du lupus.

À propos de la Fédération mondiale du lupus

La Fédération mondiale du lupus est une coalition de groupes de patients atteints du lupus qui font front commun pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de lupus. Grâce aux efforts coordonnés de ses groupes affiliés, la Fédération veille à renforcer les initiatives mondiales qui favorisent une plus grande sensibilisation au lupus et une meilleure connaissance de celui-ci, à fournir des renseignements et des services aux personnes atteintes de lupus et à défendre leurs intérêts.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS

Mike Donnelly

Lupus Foundation of America

[email protected]

202 349-1162

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488983/World_Lupus_Federation_Logo.jpg

SOURCE World Lupus Federation