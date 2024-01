Tetley met les Canadiens au défi de redéfinir leur approche des résolutions "perte de temps" du nouvel an et d'aborder la vie une gorgée à la fois.

MONTREAL, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Les Canadiens veulent vivre une vie plus heureuse et plus équilibrée. Un nouveau sondage mené par Tetley révèle que 94 % des Canadiens et des Québécois souhaitent vivre plus de bonheur et de joie, et que 92 % des Québécois souhaitent une vie plus équilibrée. Toutefois, il semble que l'envie de prendre des résolutions s'amenuise, puisque 58 % des personnes interrogées déclarent qu'elles n'en prendront pas pour le Nouvel An 2024.

Bien qu'un quart des Québécois disent avoir pris des résolutions avec les meilleures intentions du monde, ils perdent souvent leur motivation et 42 % d'entre eux les qualifient catégoriquement de "perte de temps". Chose certaine, bien que 82 % des Québécois souhaitent prendre plus de temps pour combler leurs besoins et focusser sur leur bien-être et que 80 % d'entre eux souhaitent être plus authentiques en 2024, ils sont trop débordés pour s'y mettre. Ils devraient s'y attarder, car des recherches menées par l'université de Pennsylvanie montrent que les gens sont plus enclins à s'attaquer à de nouveaux objectifs lors de pauses communes comme durant le congé des fêtes du Nouvel An - l'effet "nouveau départ" est donc bien réel !

Revoir la question des résolutions

Tetley a constaté que le Québec et le pays entier partagent leurs principaux domaines d'intérêt en ce qui à trait aux résolutions du nouvel an :

le bien-être, par exemple l'amélioration du sommeil, une meilleure forme physique ou une alimentation plus saine physique, par exemple la remise en forme, la perte de poids ou les changements de look le développement personnel, par exemple le renforcement des relations, la pratique de l'amour de soi ou de la pleine conscience les finances, telles que l'épargne, le remboursement des dettes ou la rédaction d'un testament l'évolution de carrière, comme l'obtention d'une promotion, l'acquisition de nouvelles compétences ou la recherche d'un emploi

Selon le Dr Gillian Mandich, experte du bonheur et scientifique dont la mission est d'aider les gens à vivre une vie plus heureuse, l'une des façon d'accéder à une vie plus satisfaisante et plus équilibrée consiste à redéfinir votre approche des résolutions :

"Le déclin de la popularité des résolutions du Nouvel An indique que les Canadiens ne se préparent peut-être pas à optimiser leurs vies et idéaux, ce qui entraîne un cycle d'insatisfaction", selon le Dr Mandich. "Souvent, nous nous fixons des objectifs et des échéances élevés qui peuvent être contrariés par les aléas de la vie. Des recherches menées par l'université de Stockholm suggèrent qu'il est cependant plus efficace, pour effectuer des changements durables, de modifier votre état d'esprit afin de vous concentrer sur l'adoption de nouvelles habitudes, plutôt que de les éviter ou de les abandonner. Par exemple, plutôt que de dire "Je vais arrêter de boire des boissons gazeuses pour être en meilleure santé", vous avez plus de chances de réussir si vous dites "je vais boire plus de tisanes et d'eau au cours de ma journée"."

L'importance de se pauser pour " sentir les roses"

Le Dr Mandich note également que de petits moments de pause en cours de journée peuvent contribuer à créer un état d'esprit adéquat pour atteindre le bonheur et l'équilibre nécessaires à la réalisation d'objectifs :

"Dans la littérature scientifique, s'arrêter pour sentir les roses est connu sous le nom de "savourer". Savourer, c'est prendre le temps d'apprécier les bonnes choses dans notre vie : une jolie fleur, le soleil qui brille ou une tasse de thé qui vous réchauffe. Au lieu de laisser passer une expérience positive, nous nous créons une vie plus heureuse et plus équilibrée en prenant le temps de vivre ces moments, de les apprécier et d'en profiter pleinement. L'appréciation de ces petits moments de joie peut contribuer à créer un état d'esprit qui facilite l'atteindre d'objectifs plus ambitieux."

2024 : année de la positivi-thé

Lorsqu'on leur a posé la question, presque tous les Québécois (97 %) ont convenu qu'un état d'esprit positif est déterminant pour leur bien-être. Pour inspirer les Canadiens dans cette optique, Tetley a lancé une gamme de thés sans caféine, Vivez, qui comprend deux nouvelles saveurs et reflètes leur désir de vivre une vie plus heureuse et et équilibrée en 2024. Ces thés peuvent être le compagnon idéal pour un moment de pleine conscience chaque fois que vous en avez besoin.

"Qu'il s'agisse de s'éloigner de son bureau pour faire bouillir la bouilloire, de la sensation apaisante de siroter quelque chose de chaud ou de connecter avec quelqu'un autour d'une tasse, boire du thé est un exemple de rituel facile à mettre en œuvre qui vous encourage à être attentif, présent et bienveillant à l'égard de vous-même. J'aime la collection Vivez parce qu'il y a une saveur pour chaque sentiment que je veux créer, qu'il s'agisse d'une dose audacieuse de chai avant de donner une conférence, ou d'une tasse rafraîchissante de Calme lorsque je me détends après une journée bien remplie", déclare le Dr Mandich.

Quel que soit notre objectif pour 2024, un thé Vivez peut aider les Canadiens à adopter le bon état d'esprit :

NOUVEAU Vivez avec bonheur : 94% des Québécois veulent plus de joie et de bonheur dans la vie. Vivez avec bonheur de Tetley est une tisane vibrante qui combine la saveur sucrée de la mangue et le goût acidulé du fruit de la passion avec la crinière de lion - une plante utilisée depuis des siècles dans la médecine de l'Asie de l'Est. Du soleil dans une tasse, chaude ou froide !

Les produits Tetley® Live Tea sont disponibles à l'achat chez Maxi, Provigo et Walmart.

* À PROPOS DE L'ENQUÊTE : Il s'agit des résultats d'un sondage en ligne mené par Tetley du 5 décembre au 7 décembre 2023 auprès d'un échantillon représentatif de 1 501 Canadiens membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été réalisé en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/-2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Tetley

Tetley est fière d'être la première marque de thé au Canada. Forte de plus de 185 ans d'expérience, son objectif est simple : offrir des thés qui aident les Canadiens à mieux vivre chaque jour. Tetley vous accompagne qu'il s'agisse de démarrer votre matinée avec une tasse classique d'Orange Pekoe, de faciliter votre apport quotidien en vitamines et en minéraux avec de super thés, ou de vous aider à vivre le moment présent avec les thés Vivez. Il existe un thé pour chaque occasion.

Pour plus d'informations veuillez contacter :

Myriam Valcin, [email protected]

SOURCE Tetley Canada