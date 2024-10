Une nouvelle étude de Tetley révèle que les Québécois veulent tout faire pour éviter d'être malades cette saison et qu'ils ont besoin d'un moyen simple de renforcer leur système immunitaire

Les Super Thés approuvés par Santé Canada sont les premiers au pays à être enrichis en vitamines et en minéraux et ils aident à protéger contre les maladies saisonnières

TORONTO, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Durant le changement de saison, les engagements sociaux augmentent et l'importance accordée au bien-être personnel diminue, selon une nouvelle étude de Tetley*. En effet, plus de la moitié (57 %) des Québécois se sentent plus fatigués lorsqu'on recule l'heure, 56 % ressentent régulièrement du stress et 89 % veulent tout faire pour éviter d'être malades cet automne et cet hiver.

Plus d'un quart (28 %) des Canadiens déclarent que la saison automne-hiver est si chargée que cela nuit à leur santé et qu'ils tombent souvent malades. Le manque de repos physique et mental contribue à l'affaiblissement du système immunitaire, ce qui peut nuire à notre santé durant les Fêtes.

Le meilleur plan : favoriser le bien-être

Pour mieux comprendre l'état d'esprit des Québécois, l'étude de Tetley révèle les sept choses auxquelles ils accordent le plus d'importance dans le cadre de leur routine quotidienne :

Manger et boire sainement Dormir au moins huit heures Boire deux litres d'eau ou plus Parler avec la famille/les amis Faire de l'exercice Prendre un supplément vitaminique Méditer/trouver un moment de calme

Bien que ce plan soit idéal en théorie, les Québécois ont du mal à le respecter. Près d'un tiers (31 %) admettent qu'ils n'ont pas le temps de préparer des repas nutritifs, environ 3,3 millions déclarent que dormir huit heures par nuit ne fait pas partie de leurs trois plus grandes priorités et la plupart (73 %) disent qu'ils sont moins enclins à faire de l'exercice lorsque le temps est mauvais.

Chloé Phillips, nutritionniste certifiée, a consacré sa carrière à aider les Canadiens à trouver un équilibre entre la nutrition, l'activité et la pleine conscience. Elle se donne comme mission de les encourager à mener une vie saine en apportant des changements pratiques et durables à leur style de vie, notamment en consommant du thé. Chloé les aide à respecter leurs résolutions saisonnières en matière de santé grâce à de simples changements dans leur routine quotidienne :

« Près des trois quarts des Québécois (74 %) disent préférer suivre une routine. À l'approche des temps froids, nos routines sont souvent perturbées, ce qui peut nous amener à nous épuiser. Prendre soin de son système immunitaire est important, en toute saison. Pourtant, plus de la moitié (53 %) des Québécois négligent leur bien-être pour s'occuper de leurs proches, ce qui est plus complexe lorsque nous sommes malades. La plupart d'entre nous aiment boire une boisson chaude durant la journée. Le simple ajout d'un Super Thé Tetley à notre routine peut non seulement nous aider à trouver un moment de calme, mais aussi, comme le mentionne Santé Canada, contribuer à fortifier notre corps avec les bons ingrédients pour résister aux maladies saisonnières. Se protéger contre les maladies saisonnières, ce que plus d'un tiers des Québécois (38 %) avouent redouter, est plus facile qu'on ne le pense. Il peut suffire de commencer la journée avec une tasse de thé », déclare Chloé.

Les Super Thés Tetley : Protégez-vous contre les maladies saisonnières, une gorgée à la fois

Plus de la moitié des Québécois (53 %) ne croient pas que boire du thé peut protéger leur santé, mais grâce aux Super Thés Tetley, un système immunitaire fortifié est à portée de main. Les Super Thés Tetley sont les premiers thés enrichis en vitamines et en minéraux approuvés par Santé Canada et ils sont actuellement les thés les plus vendus dans leur catégorie. Ils aident à répondre aux exigences de la vie moderne et chaque thé possède des propriétés uniques qui protègent contre les maladies saisonnières et favorisent un mode de vie plus sain. La gamme, offerte en emballages de 20 sachets de thé, comprend les produits suivants :

Super Tisane Immunité - Citron et échinacée avec zinc : La Super Tisane Immunité de Tetley est une combinaison bien équilibrée de citron, d'échinacée et de gingembre à laquelle s'ajoutent les bienfaits du zinc. Chaque portion fournit 19 % de la valeur quotidienne recommandée en zinc, ce qui contribue au fonctionnement normal du système immunitaire.

Super Tisane Immunité+ - Menthe poivrée et gingembre avec zinc et vitamine D : La Super Tisane Immunité+ de Tetley combine des plantes populaires, de la menthe poivrée et du gingembre à du zinc et à de la vitamine D. Chaque portion fournit 19 % de la valeur quotidienne recommandée en zinc, ce qui contribue à la santé du système immunitaire, ainsi que 23 % de la valeur quotidienne recommandée en vitamine D pour maintenir la santé des os et des dents.

Super Thé Vert Matcha - Matcha avec manganèse : Le Super Thé Vert Matcha de Tetley allie l'onctuosité et l'umami naturels du matcha aux bienfaits du thé vert. Chaque portion fournit 15 % de la valeur quotidienne recommandée en manganèse, qui contribue de manière générale au maintien d'une bonne santé et d'un métabolisme énergétique.

Le temps des Fêtes approche : conseils pour rester en bonne santé

La première étape consiste à mettre en place un plan de bien-être. Chloé Phillips nous donne trois conseils pour prendre du temps pour soi et rester en bonne santé cette saison :

1) Faites du bien-être votre nouvelle routine : Près des trois quarts des Québécois (74 %) disent préférer suivre une routine. Même si vous êtes très occupé, vous devez trouver le temps d'intégrer votre bien-être à votre quotidien. Qu'il s'agisse de faire une petite promenade dans le quartier après un repas ou de boire deux litres d'eau, intégrer progressivement l'activité et la pleine conscience dans votre routine est un excellent point de départ.

2) Prenez le temps : Il est essentiel d'avoir des moments de pleine conscience où vous pouvez respirer, réfléchir et activer votre mode « repos et digestion » pour recharger et réguler votre système nerveux. Pourtant, seulement 17 % des Québécois en font l'une de leurs trois plus grandes priorités dans leur routine de bien-être quotidienne. Cinq minutes seulement de calme intentionnel peuvent vous aider à vous recentrer et à préparer votre esprit et votre corps aux tâches qui vous attendent. Qu'il s'agisse de boire votre thé préféré, de respirer profondément ou simplement de vous asseoir en silence, ces petits moments peuvent faire toute la différence en vous aidant à vous détendre et à vous ressourcer.

3) Faites le plein de nutriments : De nombreux Québécois tombent malades plusieurs fois par année. Un système immunitaire affaibli peut indiquer un manque de nutriments essentiels provenant de suppléments ou du régime alimentaire. Le zinc et la vitamine D sont essentiels au bon fonctionnement du système immunitaire. Pourtant, moins de la moitié des personnes interrogées (41 %) ont déclaré prendre régulièrement des compléments alimentaires pour soutenir leur santé. Si les compléments habituels ne vous conviennent pas, les Super Thés de Tetley sont un excellent moyen d'intégrer ces nutriments à votre journée tout en profitant d'un moment de calme réconfortant.

Les Super Thés Tetley sont offerts dans les épiceries du Canada, notamment chez Maxi, IGA, Walmart, Pharmaprix, Provigo, Super C et Metro, et en ligne sur Tetley.ca (en anglais seulement) et Amazon.ca.

* À PROPOS DU SONDAGE : Ces résultats proviennent d'un sondage mené par Tetley du 12 au 14 août 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 508 Canadiens en ligne membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais et en français. À des fins de comparaison uniquement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d'erreur de +/- 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Tetley

Tetley est fière d'être la plus importante marque de thés au Canada. Avec plus de 185 ans d'expérience, son objectif est simple : faire des thés qui aident les Canadiens à mieux vivre au quotidien. Qu'il s'agisse de commencer la journée avec une tasse d'orange pekoe classique, de combler vos besoins quotidiens en vitamines et en minéraux avec les Super Thés ou de vivre l'instant présent avec les thés de la gamme « Vivez », il y a un thé pour chaque occasion.

