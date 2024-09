92 % des entreprises de services ont de la difficulté à atteindre leurs objectifs de satisfaction de la clientèle de façon constante

STOCKHOLM, 27 septembre 2024 /CNW/ - Syncron, un leader mondial des solutions intelligentes de gestion du cycle de vie des services, a publié aujourd'hui les résultats de son rapport de recherche 2024 intitulé « Modernizing the Aftermarket ». Le rapport, réalisé en partenariat avec Field Service Associates, met en lumière les défis pressants auxquels font face les entreprises de services dans un paysage industriel complexe et en évolution rapide.

À l'heure actuelle, 92 % des entreprises de services trouvent difficile d'atteindre constamment leurs objectifs de satisfaction de la clientèle. Un tiers (33 %) d'entre elles s'appuie encore sur des processus manuels pour gérer leurs stocks de pièces de rechange. Et presque tous les répondants (99 %) signalent des défis lors de l'adoption de nouvelles technologies, y compris des préoccupations au sujet de la sécurité des données (41 %) et des difficultés à trouver les bonnes solutions (39 %).

Les résultats soulignent la nécessité pour les entreprises de services d'adopter de nouveaux modèles d'affaires, de combler l'écart entre les opérations actuelles et les demandes futures de l'industrie, et de choisir la technologie qui les aide à affronter la complexité de leur entreprise.

Priorités stratégiques favorisant la croissance future

Selon les répondants, les entreprises s'attendent à ce que leurs revenus tirés des modèles de services axés sur les résultats passent de 25 % à 41 % au cours des cinq prochaines années. Ce changement important est logique : le fait de se concentrer sur l'obtention de résultats précis, plutôt que sur les produits ou les services, peut être un outil puissant pour accroître la satisfaction de la clientèle.

Bien que tous les répondants croient qu'investir dans des améliorations opérationnelles entraînera une augmentation des profits, plus du tiers (34 %) s'attendent à ce que ceux-ci augmentent de plus de 15 %. Près de la moitié des répondants (48 %) affirment que l'optimisation de leur chaîne d'approvisionnement a le plus grand potentiel de stimuler les revenus et les marges. Les entreprises profiteraient également de l'amélioration du prix des pièces (59 %), de la réduction des coûts d'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement (58 %) et de l'optimisation des niveaux d'inventaire (53 %).

Virage du mode manuel au mode automatique

Alors que les entreprises de services continuent de s'éloigner des processus manuels et désuets, elles mettent de plus en plus l'accent sur l'adoption de technologies de pointe comme l'IA et l'automatisation pour gérer la complexité des données modernes, assurer la conformité réglementaire et améliorer la prise de décisions. En fait, 39 % des répondants ont déclaré que l'utilisation de technologies de pointe est l'élément « le plus important » au moment de choisir une solution pour leur entreprise et près de la moitié (48 %) ont indiqué que la visibilité des données était le principal avantage de la modernisation des fonctions du marché secondaire.

L'étude révèle également que des données incomplètes ou inexactes peuvent nuire considérablement à la capacité d'une entreprise d'évaluer le rendement avec précision. Neuf entreprises sur dix (90 %) citent les données comme un défi lié à la surveillance de leurs indicateurs de rendement clés (IRC), y compris leur qualité (49 %) et la quantité (43 %).

Le rôle croissant du développement durable

Le développement durable est une priorité absolue pour les activités du marché secondaire, 95 % des répondants ayant indiqué qu'ils prévoyaient de passer à un modèle d'économie circulaire au cours des 12 à 24 prochains mois. Cette décision témoigne d'une reconnaissance croissante du fait que l'adoption d'un modèle d'économie circulaire peut entraîner d'importantes économies de coûts et améliorer l'efficacité opérationnelle. Bien que la tendance à l'économie circulaire soit évidente, environ les trois quarts (76 %) des répondants croient qu'il faut apporter des améliorations importantes à la façon dont leur entreprise fait le suivi des mesures de rendement circulaire et mesure l'empreinte carbone de leur chaîne d'approvisionnement (75 %).

« Comme le marché secondaire devient un moteur commercial de plus en plus puissant, les entreprises qui sont prêtes à investir dans des technologies, pratiques et modèles d'affaires durables novateurs seront les mieux placées pour le faire, a déclaré Sean O'Neill, chef des produits et de la technologie de Syncron. Ces résultats fournissent des renseignements précieux aux entreprises qui cherchent à garder une longueur d'avance dans un paysage concurrentiel en adoptant une approche axée sur les données et le client. »

