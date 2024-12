STOCKHOLM, 19 décembre 2024 /CNW/ - Syncron, fournisseur se premier plan de solutions de gestion du cycle de vie des services (SLM) après-vente (SLM), a annoncé aujourd'hui qu'elle a été désignée chef de file dans le rapport IDC MarketScape : Global Supply Chain Planning for Spare Parts/MRO Industries 2024 Vendor Assessment (US51541424, décembre 2024).

Syncron a été reconnu pour plusieurs points forts, notamment ses solutions de planification des pièces avec réapprovisionnement dynamique, planification/prévision probabiliste et optimisation des stocks de bout en bout. Le rapport indique : « Syncron a une longue histoire dans le domaine des services de maintenance, de réparation et de révision et des pièces détachées et s'est spécialisé dans ce secteur. Ses solutions de planification reflètent cet état de. » « Syncron a adopté une approche globale pour intégrer la planification de bout en bout. L'utilisation d'agents d'intelligence artificielle pour surveiller les stocks et les réseaux d'offre et de demande constitue une solution intéressante que les clients pourraient envisager pour maintenir des stocks optimisés et productifs.

Contrairement à la plupart des acteurs de la planification de la chaîne d'approvisionnement qui intègrent des capacités en matière de pièces détachées/services de maintenance, de réparation et de révision, Syncron se concentre exclusivement sur le marché de l'après-vente et combine une vaste gamme de fonctionnalités et une expertise approfondie en matière d'opérations et de rentabilité du marché de l'après-vente. Cette spécialisation fait de Syncron un chef de file qui aide les clients à faire face aux complexités du service après-vente et de la planification des services de maintenance, de réparation et de révision.

« Le marché de l'après-vente apparaît de plus en plus comme une priorité stratégique et un moteur de croissance du chiffre d'affaires dans des secteurs tels que l'automobile, l'industrie, l'agriculture, la construction et l'exploitation minière, où la durabilité et la sensibilité aux coûts entraînent des espoirs d'allongement de la durée de vie des équipements, ce qui nécessite davantage de pièces détachées, de réparations et de services », a déclaré Claire Rychlewski, directeur des revenus chez Syncron. « Nous sommes heureux d'avoir été nommé chef de file dans le rapport IDC MarketScape. « Nous croyons que notre position témoigne de notre engagement à aider les clients à développer leurs activités de services après-vente et reflète notre investissement permanent dans notre plateforme de gestion du cycle de vie des services. »

Une attention particulière portée à la planification des pièces de rechange/des services de maintenance, de réparation et de révision

La plateforme SLM de Syncron utilise l'IA, l'apprentissage automatique et l'analyse avancée pour planifier et prédire les besoins complexes en services d'équipements de grande valeur, en maximisant la disponibilité et en minimisant les déchets et les émissions dus à des commandes inutiles ou urgentes. Elle prend en charge des modèles de demande très variables, créant une prévisibilité pour les FEO et les concessionnaires dans les industries qui font face à des conditions de demande imprévisibles ou intermittentes, et les aide à optimiser leurs départements de pièces et de services, à accroître la satisfaction des clients et à augmenter leur rentabilité opérationnelle.

De nombreux chefs de file de l'industrie font confiance à la plateforme de Syncron pour améliorer l'exploitation de leurs services. Parmi ses clients les plus importants, mentionnons Nissan, Caterpillar, Electrolux Professional, AGCO et Daikin Industries Ltd., ce qui démontre davantage la polyvalence et l'efficacité de la plateforme dans un grand nombre de secteurs d'activité.

Récemment, Syncron a annoncé qu'ATR, le premier constructeur mondial d'avions régionaux, a choisi son logiciel pour améliorer la fiabilité, la précision et la cohérence de sa gestion des stocks. La plateforme de Syncron aidera ATR à mieux prévoir les tendances complexes de la demande pour ses pièces d'avion et ses stocks.

À propos du rapport IDC MarketScape Le modèle d'évaluation des fournisseurs d'IDC MarketScape est conçu pour donner un aperçu de la capacité concurrentielle des fournisseurs de technologies et de services au sein d'un marché. La méthodologie de recherche fait appel à une méthode de notation rigoureuse fondée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui donne une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur dans un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair permettant de comparer véritablement les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de TI et de télécommunications. Le cadre fournit également aux acheteurs de technologies une évaluation à 360 degrés des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Syncron

Syncron aide les fabricants et les distributeurs à tirer parti de la nouvelle économie des services en optimisant la rentabilité du marché secondaire, en renforçant la fidélisation des clients et en favorisant la transition vers la servicisation. Syncron aligne tous les services du marché secondaire sur sa plateforme infonuagique de gestion du cycle de vie des services, aidant les entreprises à se démarquer en offrant une expérience exceptionnelle du marché secondaire tout en stimulant une croissance importante des revenus. Les marques de premier plan à travers le monde font confiance à Syncron, ce qui en fait le plus important chef de file du marché privé mondial en matière de solutions de logiciels-service pour la gestion du cycle de vie des services. Pour en savoir plus : syncron.com.

