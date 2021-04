SHENZHEN, Chine, 15 avril 2021 /CNW/ - Les fonds communs de placement sont des véhicules d'investissement gérés par des professionnels. Ils sont conçus pour répondre aux besoins particuliers des investisseurs en matière de risque et de rendement. Bien que votre gestionnaire de portefeuille devrait techniquement veiller à vos intérêts, de plus en plus de preuves indiquent que ce n'est peut-être pas toujours le cas.

Si vous faites partie des millions de gens qui investissent dans un fonds commun de placement, comment pouvez-vous avoir l'assurance que les gestionnaires de fonds prendront les meilleures décisions concernant vos investissements? Selon une nouvelle recherche de la professeure agrégée Ma Linlin , de la Peking University HSBC Business School (PHBS) , et de son coauteur, le professeur agrégé Tang Yuehua, de l'Université de Floride, une façon simple de le faire est de trouver un gestionnaire de portefeuille qui investit son propre argent dans le fonds qu'il gère. Plus simplement, trouver un gestionnaire de portefeuille qui met ses propres intérêts en jeu est avantageux pour vous en tant qu'investisseur. L'article intitulé « Portfolio Manager Ownership and Mutual Fund Taking » a été publié dans la revue Management Science.

Bien que l'examen des gestionnaires de portefeuille puisse sembler fastidieux, Tang Yuehua et Ma Linlin suggèrent que la pratique est plus simple qu'on pourrait le croire. Ils ont recueilli des données sur les participations des gestionnaires de portefeuille de 1 610 fonds communs de placement d'actions américaines activement gérés de 2007 à 2014. « Dans environ 70 % des fonds de notre échantillon, nous constatons qu'au moins un gestionnaire de portefeuille agit en tant que coinvestisseur, avec une participation moyenne d'environ 540 000 $. »

En analysant le comportement de rééquilibrage du portefeuille des fonds communs de placement, Tang Yuehua et Ma Linlin ont élaboré des mesures qui tiennent compte des changements prévus par les gestionnaires concernant les risques associés au portefeuille. Ils ont constaté que les mesures de changement des risques au cours d'une année et d'une année à l'autre diminuent à mesure que la participation du gestionnaire augmente.

Ils ont également découvert que l'effet de la participation sur la réduction du risque est particulièrement fort chez les gestionnaires de portefeuille qui ont des incitations à prendre des risques induits par les émissions des organismes, comme les gestionnaires qui font face à une relation de flux-rendement plus convexe, qui ont un mauvais rendement ou qui ne sont pas rémunérés en fonction de la performance du fonds à long terme par la société de gestion.

Bien qu'il ait été démontré que les gestionnaires de portefeuilles du secteur des fonds communs de placement prennent un trop grand nombre de risques qui nuisent au bien-être des investisseurs, Tang Yuehua et Ma Linlin suggèrent que la meilleure façon de s'assurer que votre portefeuille continue de produire les rendements souhaités est de trouver un gestionnaire qui investit dans le fonds qu'il gère. Selon eux, la participation des gestionnaires de fonds n'est pas simplement une pratique dont bénéficient les investisseurs, c'est également une pratique que gestionnaires de fonds devraient fortement encourager, sinon exiger.

