SHENZHEN, Chine, 1 janvier 2025 /CNW/ - La première conférence PHBS-IER, organisée conjointement par la Peking University HSBC Business School (PHBS) et l'International Economic Review (IER), s'est tenue à la PHBS du 22 au 23 décembre. Axé sur le thème « Frictions financières pour les entreprises et les ménages : répercussions sur le développement économique et les politiques gouvernementales », cet événement de deux jours a réuni une assemblée impressionnante de plus de 130 professeurs chevronnés et universitaires émergents d'universités prestigieuses du monde entier, y compris l'Université de Princeton, l'Université de Pennsylvanie, l'Université de Boston, l'Université de Californie du Sud, l'Université Emory, l'University College de Londres, l'Université chinoise de Hong Kong, l'Université de Pékin, l'Université de Tsinghua, l'Université Fudan et la Cheung Kong Graduate School of Business.

La photo de groupe des participants (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School)

L'un des moments les plus attendus de la conférence a été le discours-programme prononcé par le lauréat du prix Nobel, Thomas Sargent. Dans sa présentation intitulée « Fiscal Consequences of the US War on COVID », le professeur Sargent a tracé l'évolution de la politique budgétaire et monétaire américaine du 19e au 21e siècle. Il a souligné que de telles crises, comme l'impact à long terme des guerres sur la politique budgétaire et monétaire, entraînent souvent des déficits budgétaires, une volatilité importante des prix et des changements institutionnels durables. De plus, il a discuté des interactions complexes entre les politiques budgétaires, monétaires et fiscales, en mettant particulièrement l'accent sur le rôle de la théorie des jeux dans l'élaboration des décisions des décideurs. Il a souligné l'importance des contraintes budgétaires, de la coordination entre les politiques monétaires et budgétaires et de la distribution de l'électricité dans la gestion de ces défis.

D'autres présentations dignes de mention ont porté sur un large éventail de sujets et de domaines liés à l'économie. Celles-ci comprenaient des recherches sur l'incidence des multinationales sur le développement et l'innovation technologiques, des enquêtes sur la réaffectation et le prix des capitaux non liquides sur les marchés financiers, et des explorations des effets des faibles taux d'intérêt sur l'inflation et le roulement de la dette.

La conférence a reçu un total de 211 contributions de grande qualité dans le cadre d'un appel de candidatures ouvert. Parmi ceux-ci, huit ont finalement été sélectionnés pour inclusion, dont six ont été présentés dans un numéro spécial de l'IER. En tirant parti de cette occasion, la PHBS et l'IER visent à approfondir leur collaboration, en établissant une plateforme d'échange annuelle qui stimulera la vitalité de la recherche, favorisera la recherche économique de haut niveau et contribuera à l'avancement de l'économie en Asie et dans le monde entier.

https://english.phbs.pku.edu.cn/info/1021/44872.htm

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2589353/The_group_photo_participants.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School

PERSONNE-RESSOURCE : Yingqi Jin, [email protected]