Cette cinquième étude annuelle, réalisée en collaboration avec BrandSpark International, aide les concessionnaires à atteindre davantage de clients grâce au numérique

TORONTO, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Les Canadiens ont accès à une multitude de moyens pour explorer et acheter des voitures. Il est donc important de pouvoir atteindre les clients directement là où ils se trouvent: en ligne. Pour permettre aux concessionnaires d'accélérer leurs activités, d'augmenter leurs ventes et de se rapprocher de divers segments de clientèle, Kijiji Autos a réalisé une nouvelle étude en partenariat avec BrandSpark International. Chaque acheteur a des besoins différents et Kijiji Autos aide les concessionnaires à atteindre trois segments d'acheteurs distincts: ceux qui envisagent à la fois les options des concessionnaires et des vendeurs privés, les jeunes acheteurs et les acheteurs de véhicules haut de gamme.

Ces trois groupes démographiques se rejoignent sur un point: la qualité de l'expérience offerte par les concessionnaires en ligne joue un rôle essentiel pour augmenter les ventes. Selon une étude récente commandée par Kijiji Autos*, environ 67% des acheteurs de voitures qui envisagent à la fois les options des concessionnaires et des vendeurs privés commencent leur parcours d'achat en consultant le marché des véhicules en ligne, et 66% des 18 à 34 ans commencent leur recherche en consultant un marché de véhicules en ligne ou en utilisant un moteur de recherche.

« Les Canadiens continuent d'acheter en ligne, tant pour les besoins quotidiens que pour les articles de grande valeur comme les voitures, et rien ne laisse présager un ralentissement de cette tendance », a déclaré Leanne Kripp, responsable des automobiles chez Kijiji. « Cette étude montre l'importance pour les concessionnaires de s'adapter à la vente au détail numérique afin de pouvoir répondre à leurs clients en ligne et rester pertinents. »

Les principaux éléments à retenir par segment sont les suivants:

Les acheteurs qui envisagent des options des concessionnaires et des vendeurs privés : Consacrer du temps au marketing en ligne devrait être une priorité, sachant que 40 % de ce segment envisagent l'achat en ligne sans se rendre chez un concessionnaire.

Consacrer du temps au marketing en ligne devrait être une priorité, sachant que 40 % de ce segment envisagent l'achat en ligne sans se rendre chez un concessionnaire. Les jeunes acheteurs: Une expérience d'achat virtuelle est primordiale, en particulier lors de l'achat de véhicules neufs.

Une expérience d'achat virtuelle est primordiale, en particulier lors de l'achat de véhicules neufs. Les acheteurs de véhicules haut de gamme: Il est essentiel de renforcer l'offre numérique, car il s'agit du segment le plus enclin à contourner complètement le concessionnaire, avec 32% des répondants qui ont exclu un concessionnaire à cause de son site web.

Le message des Canadiens est clair : ils veulent et s'attendent à ce que l'expérience d'achat d'un véhicule reflète la façon dont ils achètent en ligne d'autres biens et services, et le partenariat de Kijiji Autos avec Cox Automotive Canada répond à ces attentes. Kijiji Autos contribue à éliminer les obstacles traditionnels à l'achat et met les concessionnaires en relation avec des acheteurs qualifiés en ligne, leur offrant ainsi un moyen pratique de rencontrer leurs clients - et de conclure des affaires - numériquement et plus rapidement que jamais.

Pour plus d'informations et de détails, l'étude peut être téléchargée ici .

À propos de Kijiji Autos

Kijiji Autos met à profit le leadership dans le marché automobile que Kijiji a développé depuis 2005 pour donner à tous les Canadiens la confiance dont ils ont besoin afin d'acheter et vendre des véhicules. Que vous soyez à la recherche d'une voiture neuve ou « toute nouvelle » pour vous, les communautés à travers le pays vous donnent accès à des concessionnaires reconnus et des vendeurs privés de confiance pour trouver le véhicule parfait. Les propriétés Kijiji Autos génèrent 50 millions de visites par mois et plus de 6 millions de visiteurs uniques par mois*, ce qui en fait le marché automobile #1 au Canada. Kijiji Autos offre une importante gamme d'outils commerciaux dans le but d'aider les concessionnaires à rejoindre leur clientèle. Pour les acheteurs, les concessionnaires et les vendeurs privés, nous avons pour objectif de rendre le processus d'achat et de vente de véhicules aussi simple que possible.

*Selon un sondage effectué auprès de plus de 2 000 Canadiens ayant récemment acheté un véhicule ou étant sur le point de le faire.

*Les nombres sont calculés en combinant le nombre estimé de visiteurs uniques nationaux sur : (i) KijijiAutos.ca; (ii) l'application Kijiji Autos ; (iii) Kijiji.ca (dans la catégorie Voitures et véhicules); et (iv) l'application Kijiji.ca [en utilisant les données des visiteurs uniques de Google Analytics pour estimer la proportion d'utilisateurs de l'application Kijiji.ca (basée sur comScore) dans la catégorie Voitures et véhicules].

