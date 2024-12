MONTRÉAL, le 12 déc. 2024 /CNW/ - Alors que la demande en électricité explose à l'échelle internationale, le Québec doit sécuriser un accès fiable et abordable à de grandes quantités d'énergie renouvelable. L'entente de principe sur la production hydroélectrique au Labrador constitue un avancement important pour le Québec en matière de sécurité énergétique, de décarbonation et de prospérité collective pour les générations à venir.

Pour le Québec, l'entente garantit l'accès à un minimum 7 200 MW pour les 50 prochaines années à un prix plus bas que toutes les autres options renouvelables en Amérique du Nord. L'entente renouvelle l'accès à la production de Churchill Falls et ajoute de nouvelles capacités de production grâce à une augmentation de puissance de la centrale existante, du développement d'une nouvelle centrale sur le site de Churchill Falls, ainsi que la construction d'une nouvelle centrale à Gull Island. Au total, ce sont 9 190 MW qui seront produits, dont les 7 200 MW qui seront achetés par Hydro-Québec et 1 990 MW par Newfoundland and Labrador Hydro.

Le coût moyen net la production existante de Churchill Falls sera de 4 cents /kWh (en dollars de 2024).

sera de /kWh (en dollars de 2024). Le prix moyen de la production des nouveaux développements sera de 11 cents /kWh, ce qui est en deçà du prix de la production prévue pour le Plan d'action 2035 ( 13 cents /kWh).

/kWh, ce qui est en deçà du prix de la production prévue pour le ( /kWh). Globalement, le coût moyen de l'électricité provenant du Labrador s'établit à 6 cents /KWh, soit la moitié du prix des alternatives qui s'offrent au Québec.

L'entente de principe rencontre les objectifs de toutes les parties. D'une part, Terre-Neuve-et-Labrador augmente de façon significative ses revenus pour sa production d'électricité. Parallèlement, c'est notamment grâce à cette entente et les bas prix qu'elle garantit que nous pouvons respecter l'engagement de maintenir l'augmentation annuelle des tarifs résidentiels à 3 %. Elle permet aussi de limiter la hausse des tarifs commercial et industriel entre 4 et 5 %. Nous préservons ainsi l'abordabilité de l'électricité pour les ménages du Québec, et nous maintiendrons des tarifs concurrentiels à l'échelle internationale pour les entreprises établies ici.

En ce qui a trait à la mise en œuvre de cette entente, Hydro-Québec s'engage à travailler en pleine transparence avec ses partenaires autochtones dès le début des projets et à chaque étape dans leur développement. Nous engagerons un dialogue avec les communautés autochtones touchées au Québec et au Labrador afin d'assurer leur réelle participation dans l'élaboration des études et la réalisation des projets - y compris l'identification de mesures d'atténuation environnementale et la poursuite d'activités traditionnelles - par l'entremise d'emplois, de contrats et de partenariats économiques.

En ajoutant les mégawatts prévus dans cette entente à ceux inclus dans le Plan d'action 2035, le Québec aura accès à plus de 11 000 MW additionnels d'énergie renouvelable d'ici 2035, nous permettant ainsi de répondre à nos besoins énergétiques futurs et de s'imposer comme véritable leader dans la transition énergétique.

L'entente de principe signée aujourd'hui est non-contraignante et orientera les discussions à venir. Au cours des prochains mois, les signataires entameront le dialogue avec les communautés autochtones et poursuivront leurs analyses en vue d'en arriver à une entente définitive.

« Dans un monde de plus en plus incertain, c'est un avantage pour le Québec d'avoir plus de certitude sur sa sécurité énergétique. Nous avons négocié cette entente avec prudence et rigueur. Pour 50 ans, nous sommes assurés d'un montage financier réaliste qui garantit l'abordabilité de l'électricité et la rentabilité d'Hydro-Québec. En tant que maître d'œuvre des projets, forts de la grande expertise de nos équipes, nous sommes confiants que nous saurons contrôler les coûts de construction des nouvelles infrastructures. Pour réaliser l'ensemble de ces projets, nous nous engageons à entretenir un dialogue ouvert et transparent avec nos partenaires autochtones du Labrador et du Québec.

Cette entente est un pas important vers la décarbonation du Québec et la protection de notre environnement. C'est une contribution essentielle à notre richesse collective. Avec cette entente, les citoyens gagnent, l'économie gagne et, bien sûr, les générations futures gagnent. »

