Les athlètes de l'équipe Novo Nordisk prendront part au circuit mondial de l'UCI à Québec le vendredi 8 septembre 2023 et à Montréal le dimanche 10 septembre 2023

MONTRÉAL, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Le Grand Prix Cycliste de Montréal est une épreuve inscrite au calendrier du circuit mondial de l'UCI (Union Cycliste Internationale) qui se déroulera à Montréal, le dimanche 10 septembre. Il s'agit d'un trajet éprouvant qui comporte 18 tours d'un circuit de 12,3 km qui monte, descend et contourne le Mont-Royal, avec des montées totalisant une élévation verticale de 269 mètres à chaque tour. La course complète totalise de 221,4 km.

L'équipe Novo Nordisk (Groupe CNW/Novo Nordisk)

Mais parmi les cyclistes d'élite du monde entier qui participeront à l'événement, certains doivent composer avec un défi supplémentaire : la gestion de leur diabète de type 1.

Ces cyclistes font partie de l'équipe Novo Nordisk, la première équipe cycliste professionnelle au monde entièrement constituée de personnes vivant avec le diabète. Ils rejoindront les 18 équipes internationales du circuit mondial de l'UCI, composées des meilleurs cyclistes de la planète.

« Au cours du dernier siècle, notre objectif en tant qu'entreprise a toujours été de fournir aux personnes atteintes de maladies chroniques le soutien dont elles ont besoin pour vivre une meilleure vie », a déclaré Vince Lamanna, président de Novo Nordisk Canada. « Nous espérons que les réalisations inspirantes de l'équipe Novo Nordisk nous rappelleront que tout est possible, même lorsque l'on vit avec une maladie comme le diabète de type 1. »

L'équipe Novo Nordisk a pour mission d'inspirer, d'éduquer et d'habiliter les personnes vivant avec le diabète de type 1, et de promouvoir un mode de vie actif et sain tout en se mesurant aux meilleurs cyclistes au monde. L'équipe Novo Nordisk s'efforce de montrer au monde entier tout ce qu'il est possible d'accomplir malgré le diabète, en partie grâce à un siècle d'innovation dans la gestion de la maladie.

« Les cyclistes professionnels de l'équipe Novo Nordisk sont très enthousiastes à l'idée de participer aux prochaines courses du circuit mondial de l'UCI, soit les Grand Prix de Montréal et de Québec, en plus de rencontrer des membres de la communauté du diabète durant notre visite », a déclaré Quentin Valognes, ancien cycliste professionnel et ambassadeur de l'équipe Novo Nordisk. « Notre mission est d'inspirer, d'éduquer et de permettre aux personnes atteintes de diabète de découvrir, comme nous, qu'avec une bonne prise en charge et un mode de vie sain et actif, le diabète ne doit pas être un obstacle qui empêche les gens de poursuivre leurs rêves. »

Les membres de l'équipe Novo Nordisk participeront à une réception après la course de Montréal. Ce sera l'occasion pour de nombreuses personnes de la communauté - qui vivent avec le diabète ou qui travaillent à améliorer la qualité de vie des Canadiens atteints de maladies chroniques - de rencontrer les membres de l'équipe et de les entendre parler de leur expérience. Les médias sont invités à y assister également. L'événement débutera à 16 h 30 dans Le Jardin de l'hôtel Delta Montréal.

À propos de l'équipe Novo Nordisk - La course au changement dans le diabète

L'équipe Novo Nordisk est la première équipe cycliste professionnelle entièrement composée de personnes vivant avec le diabète au monde. En 2012, Phil Southerland, cofondateur et PDG de l'équipe, ainsi que la société mondiale de soins de santé Novo Nordisk, se sont associés pour créer l'équipe Novo Nordisk, sur la base d'une vision commune visant à inspirer, éduquer et habiliter les personnes du monde entier touchées par le diabète et à promouvoir un mode de vie actif et sain.

À propos des Grands Prix Cyclistes

L'équipe Novo Nordisk participera également au Grand Prix Cycliste de Québec au parc de la Francophonie sur la Grande Allée Ouest, à Québec, le vendredi 8 septembre. Elle y effectuera 16 tours d'un parcours de 12,6 km pour un total de 201,6 km, avec un dénivelé positif et négatif de 186 mètres à chaque tour.

La 12e édition du Grand Prix Cycliste de Montréal débutera le dimanche 10 septembre avec l'ouverture du Village des fans à 9 h, situé au parc Jeanne-Mance sur l'avenue du Parc. La ligne de départ et d'arrivée de la course se trouve sur l'avenue du Parc, près du monument Georges-Étienne Cartier. Les amateurs peuvent regarder la course le long du parcours, que l'on peut trouver ici .

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une société mondiale de pointe dans le domaine des soins de santé, fondée en 1923 et dont le siège social est situé au Danemark. Notre objectif est de stimuler le changement pour vaincre le diabète, ainsi que d'autres maladies chroniques graves telles que l'obésité et les maladies rares du sang et du système endocrinien. Pour y parvenir, nous sommes à l'avant-garde des percées scientifiques, nous facilitons l'accès à nos médicaments et nous œuvrons pour prévenir et, ultimement guérir les maladies. Novo Nordisk emploie environ 59 000 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans environ 170 pays. Pour plus d'information, visitez le site novonordisk.ca , ou suivez @NovoNordiskCA sur X (Twitter) .

Contacts pour les médias :

Pour cet événement:

Maude Gauthier

Cell: (514) 915-9469

[email protected] English inquiries only :

Jaclyn Crawford

Cell: (647) 201-6817

[email protected]

